× Toni ließ es zum 60er pol(s)tern

Die Fußball-Legende feierte mit engsten Freunden und Verwandten im alten Kaiserbahnhof

Fußball-Legende Toni Polster feierte in seinen 60. Geburtstag rein. Der Österreichische Rekordschütze lud dazu engste Freunde und Verwandte in den alten Kaiserbahnhof in Laxenburg. Dieser wird erst in wenigen Tagen wiedereröffnet, doch für Polster öffnete man schon jetzt die Türen und das Herz. Dort kam es anfangs zu einer lustigen Verwechslung. Statt der Torte für Erwachsene wurde die eines Kindergeburtstags geliefert. Polster nahm es mit Humor.

Die Einhorn-Torte konnte dann noch gegen die Fußball-Torte mit alten Bildern des Ex-Kickers ausgetauscht werden.

Prominente Wegbegleiter feierten mit Toni

Unter den Gratulanten waren auch Parodist Alex Kristan, Polsters schwangere Tochter Jenny, Sohn Anton-Jesus, Ehefrau Brigitte und Ex-Skirennfahrerin Lizz Görgl. Letztere ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar ein Ständchen zu singen.

Für das leibliche Wohl sorgte Familie Dimmel höchstpersönlich. Eine gigantische Paella zauberte den Gästen ein Lächeln ins Gesicht.