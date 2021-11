Welcher Star traut sich denn da ins Eiswasser?

Auch in Kärnten schneite es heute verbreitet.

Kärnten. Heute gab es einen ersten Wintereinbruch in Österreich. Auch in Kärnten schneite es am Nachmittag verbreitet – allmählich ließen die Niederschläge aber nach. Die Temperaturen ändern sich aber kaum und liegen meist knapp über 0 Grad. Das war nicht zu kalt für Otto Jaus, Mitglied der Musik-Band Pizzera und Jaus, für einen Sprung ins kalte Nass.

Der 38-jährige Wiener nutzte die tiefen Temperaturen zum Eisbaden in Kärnten. "Einen wunderschönen ersten Schneetag aus dem ebenso wunderschönen Kärnten und ja, i bin a wengal deppat. Ein Dickes Bussal, euer Ottl", schrieb der Sänger und Schauspieler zu einem Video-Posting auf Facebook und begeistert damit seine Fans.

"Ich erfriere beim angucken", schreibt eine Userin. "Bist narrisch" und "sehr mutig!" fand sich ebenfalls in den zahlreichen Kommentaren.