Wienerin Sofie Royer mit EU-Musikpreis ausgezeichnet

"Music Moves Europe Awards" gehen an die spannendsten neuen Künstlerinnen und Künstler - Mit 10.000 Euro dotiert

Die Wiener Popmusikerin Sofie Royer (34) ist mit einem "Music Moves Europe Award" ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um einen Preis der Europäischen Union für die spannendsten neuen Künstlerinnen und Künstler des Kontinents. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll internationale Karrieren fördern. Royer veröffentlichte bisher drei Alben ("Cult Survivor", "Harlequin" und "Young-Girl Forever") und trat als Support für Popgrößen wie Lana Del Rey und Air auf.

Sofie Royer © Getty

Heuer kuratiert die Musikerin mit österreichisch-iranischen Wurzeln gemeinsam mit dem Komponisten und Produzenten Wolfgang Lehmann das Popfest Wien am Karlsplatz (23. bis 26. Juli). Weitere MME-Awards gingen heuer im Rahmen einer am Donnerstag abgehaltenen Preisverleihung in Groningen (Niederlande) an Camille Yembe (Belgien), Carpetman (Ukraine), Della (Zypern), Sarah Julia (Niederlande). Den Grand Jury Prize als auch den MME Public Choice Award, der von Musikfans aus ganz Europa vergeben wird, sicherte sich Lia Kali (Spanien).