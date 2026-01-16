Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Sofie Royer
© Getty

Große Ehre

Wienerin Sofie Royer mit EU-Musikpreis ausgezeichnet

16.01.26, 08:14
Teilen

"Music Moves Europe Awards" gehen an die spannendsten neuen Künstlerinnen und Künstler - Mit 10.000 Euro dotiert

Die Wiener Popmusikerin Sofie Royer (34) ist mit einem "Music Moves Europe Award" ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um einen Preis der Europäischen Union für die spannendsten neuen Künstlerinnen und Künstler des Kontinents. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll internationale Karrieren fördern. Royer veröffentlichte bisher drei Alben ("Cult Survivor", "Harlequin" und "Young-Girl Forever") und trat als Support für Popgrößen wie Lana Del Rey und Air auf.

Sofie Royer

Sofie Royer

© Getty

Heuer kuratiert die Musikerin mit österreichisch-iranischen Wurzeln gemeinsam mit dem Komponisten und Produzenten Wolfgang Lehmann das Popfest Wien am Karlsplatz (23. bis 26. Juli). Weitere MME-Awards gingen heuer im Rahmen einer am Donnerstag abgehaltenen Preisverleihung in Groningen (Niederlande) an Camille Yembe (Belgien), Carpetman (Ukraine), Della (Zypern), Sarah Julia (Niederlande). Den Grand Jury Prize als auch den MME Public Choice Award, der von Musikfans aus ganz Europa vergeben wird, sicherte sich Lia Kali (Spanien).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden