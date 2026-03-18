So schön hat diese Verbindung begonnen, mit weitreichenden Ideen für die Zukunft. Doch nun ist der Deal der Sussexes mit Netflix endgültig Geschichte.

Sussexes und Netflix? Das war einmal! Ein brisanter Insider-Bericht in der renommierten Branchenbibel „Variety“ spricht von Erschöpfung, mangelhaften Quoten und einer Zusammenarbeit, die kurz vor dem Scheitern steht.

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Laut „Variety“ hat die Verbindung zwischen den Sussexes und Netflix einen kritischen Punkt erreicht. Gestützt auf Aussagen von einem halben Dutzend gut informierter Insider zeichnet das Magazin ein düsteres Bild der Geschäftsbeziehung, die einst als Multi-Millionen-Dollar-Deal gefeiert wurde.

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Wiederholungen und Quotentiefs

Der Hauptvorwurf wiegt schwer: Das Paar verkaufe demnach nur „ neu verpackte Versionen “ ihrer immer gleichen Geschichte über den Ausstieg aus dem Königshaus. Für Netflix sei dieses Geschäftsmodell mittlerweile erschöpft. Zudem werden andere Probleme immer deutlicher:

Mangelnder Erfolg : Sendungen wie „With Love, Meghan“ lieferten laut Bericht nur enttäuschende Einschaltquoten.

: Sendungen wie „With Love, Meghan“ lieferten laut Bericht nur enttäuschende Einschaltquoten. Schlechte Kommunikation : Der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, wird eine mangelhafte Absprache im Umgang mit dem Streamingdienst vorgeworfen.

: Der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, wird eine mangelhafte Absprache im Umgang mit dem Streamingdienst vorgeworfen. Unmut bei Meetings: Das Auftreten des Paares in geschäftlichen Besprechungen soll intern für erheblichen Unmut gesorgt haben. Immer wieder sollen die beiden gar nicht an Besprechungen teilgenommen haben - ohne Grund.

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„Wir sind fertig“: Die Stimmung kippt

Besonders brisant ist ein Zitat aus dem Inneren des Konzerns: „Die Stimmung im Haus lautet: ‚Wir sind fertig‘“, zitiert das Magazin eine Quelle. Es steht sogar die Behauptung im Raum, Netflix-Chef Ted Sarandos habe „die Nase voll“ von dem Paar – ein Vorwurf, den sowohl Netflix als auch die Anwälte der Sussexes jedoch vehement zurückweisen.

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Verlieren Mega-Deal

Dennoch bleibt das Fazit des Artikels vernichtend: Die Partnerschaft könnte in Kürze auslaufen. Damit würde Harry und Meghan ihre wohl wichtigste verbleibende Lebensader im hart umkämpften US-Showbusiness verlieren. Ob das Paar das Ruder noch einmal herumreißen kann oder ob die Ära der Sussexes bei Netflix tatsächlich ein unrühmliches Ende findet, bleibt die spannendste Frage in Hollywood.