Ewiger Ersatzmann Harry: Er soll kein Ziel mehr im Leben haben

Letzte Woche hatte es in sich für Prinz Harry. Zuerst war er beim Prozess in England anwesend. Dort ging es um die Verletzung seiner Privatsphäre durch eine britische Zeitung. Er kämpfte mit den Tränen, weil ihm alles so nah ging!

Dann, nur wenige Tage später genoss er beim Sundance Filmfestival den amerikanischen Way of Life mit Blitzlichtgewitter und Promis. Doch, wie eine ihm nahestehende Quelle meint, könnte es dem Herzog von Sussex irgendwann zu viel werden: "Dass Harry nach der Anhörung – bei der er um Privatsphäre gebeten hat – nur wenige Tage später zum Sundance Film Festival geht, ist verrückt“, so eine Quelle.

Entfremdet

Seit Jahren ist Harry von seinem älteren Bruder Prinz William entfremdet und hat seinen Vater, König Charles, in den letzten Jahren nur wenige Male gesehen. Er hat kein regelmäßiges Einkommen – und, wie einige aus seinem Umfeld sagen, auch kein Ziel im Leben. Ist Harry der ewige als „Ersatzmann“? Prinz Harry meinte einmal, sein Leben in Amerika sei das, was seine Mutter Prinzessin Diana sich für ihn „gewünscht“ hätte.

Vergangenheit beschäftigt ihn

„Harry macht in Amerika nicht wirklich etwas“, sagte die Quelle. „Es scheint, als sei er immer noch sehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Es gab Gerüchte, dass Harry ein Unternehmen gründen wolle, aber er und Meghan haben nicht gerade die beste Erfolgsbilanz vorzuweisen.“