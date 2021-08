Das ist der Speiseplan der Queen

Die besten Köche Großbritanniens verwöhnen die Queen mit feinstem Essen, welches auf dem Silbertablett gereicht wird.

Geht es nach der Autorin Brian Hoey, sie hat auch das Buch "At Home with the Queen" verfasst, beginnt die Queen den Tag mit einem Earl-Grey-Tee, dieser muss jedoch ohne Milch und Zucker sein. Als Beilage gibt es Kekse.

Frühstück

Das eigentliche Frühstück gibt es dann im Speisesaal des Buckingham Palace. Dort gibt es dann Toast mit Marmelade, nebenbei gibt es die aktuellsten Ausgaben britischer Tageszeitungen. Auch gibt es an ausgewählten Tagen Joghurt mit Ahornsirup oder ein Müsli. Doch auch etwas ungewöhnliches kommt manchmal zum Frühstück auf den Tisch, die Queen hegt eine Vorliebe Bücklinge.

Lunch

Hier kommt der Fisch dann meist ein zweites mal auf den Teller, meist mit Gemüse als Beilage. Speisen wie Nudeln oder Kartoffeln meidet die Queen jedoch, sie verzichtet auf stärkehaltige Mahlzeiten.

Cup of Tea

Was natürlich nicht fehlen darf ist der obligatorische Tee. Am Nachmittag gibt es meist den Lieblingskuchen zum Schwarztee serviert. Die Kuchenauswahl reicht von Honig-Sahne-Biskuit bis hin zu Schokoladenbiskuit-Kuchen.

Abendessen

Hier gibt sich die Queen experimentierfreudig, es wird in verschiedenen Varianten Fisch oder Fleisch zubereitet. Hier wird auf regionale Zutaten gesetzt, so soll der Lachs aus dem nächstgelegenen Fluss kommen. Als Nachspeise wird dann Erdbeeren aus Balmoral und weiße Pfirsiche serviert. Schokolade darf ebenfalls nicht fehlen.