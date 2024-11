So erlebte Sean "Diddy" Combs Geburtstag im Knast

US-Rapper Sean "Diddy" Combs hat seinen 55. Geburtstag in Untersuchungshaft im New Yorker Metropolitan Detention Center begangen.

Sohn Justin Combs (30) postete am Montag (Ortszeit) auf Instagram ein Video, in dem alle sieben Kinder von Combs ihrem Vater in einem Anruf gratulieren. Die zweijährige Tochter Love stimmt darin den "Happy Birthday"-Song an und bläst am Ende eine Kerze auf einem Kuchen aus.

"Ich liebe euch alle so sehr", bedankt sich Combs am Telefon. Weiter hört man ihn sagen, dass er stolz auf sie sei und es kaum erwarten könne, sie bald zu sehen. Der Musiker dankte seinen Kindern für deren Unterstützung. "Ich habe die beste Familie in der Welt", fügte er hinzu. In dem Video sind drei Söhne und drei Töchter von Combs gemeinsam um einen Tisch versammelt zu sehen. Tochter Chance (18) ist per Videoanruf zugeschaltet. Aus vier Beziehungen hat Combs sieben Kinder im Alter von zwei bis 33 Jahren.

Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem sexueller Missbrauch sowie andere Sexualdelikte, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Combs plädierte auf nicht schuldig. Der Prozessbeginn ist derzeit vorläufig auf Mai festgesetzt. Zudem gibt es eine Reihe Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Eine Anwaltskanzlei in Houston im US-Bundesstaat Texas teilte kürzlich mit, sie würden 120 Menschen mit Vorwürfen gegen den Rapper vertreten. Combs gehörte mit Hits wie "I'll Be Missing You" oder "Bad Boy For Life" in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Im Laufe seiner Karriere nutzte er unter anderem die Pseudonyme "Puff Daddy", "P. Diddy" und "Diddy".