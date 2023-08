× Stilvoll rauchen: Gmundner Keramik präsentiert Bong-Kollektion

Das Geschirr des österreichischen Keramik-Unternehmens ist mittlerweile weltbekannt. Nun überrascht Gmundner Keramik mit einem überraschenden Produkt.

Das grüngeflammte Kult-Geschirr das einst die Küchenschränke unserer Großeltern schmückte feiert aktuell ein stylisches Comeback. Denn, Töpferkunst liegt derzeit wieder im Trend und Gmundner Keramik erfindet sich stets neu. Das neueste Produkt der österreichischen Manufaktur sieht aus wie eine große Bodenvase. Doch tatsächlich erfüllt die neueste Keramik-Kreation einen ganz anderen Zweck: Eine edle Wasserpfeife.

Traditionsunternehmen geht neue Wege

Ein Gag-Artikel des Satire-Portals "Die Tagespresse" berichtete vor einigen Wochen: "Endlich: Gmundner präsentiert Keramik-Bong". Doch die Reaktion des Traditionsunternehmens zu dem Artikel war alles andere als erwartet. Die Keramik Manufaktur lies sich von der Idee inspirieren, und produzierte tatsächlich drei limitierte Wasserpfeifen. Zwei davon sind bereits verkauft, eine soll zukünftig als Kunststück im renommierten Metropolitan Museum of Art in New York bewundert werden.

Im September öffnet die Gmundner Keramik Manufaktur einen brandneuen Flagship-Store in Wien. Auf rund 300m2 kann man dort in die Welt des Flammens eintauchen. Vorort sollen die exklusiven Bongs zukünftig zum Kauf angeboten werden. Wer also auf der Suche nach einer stilvollen Wasserpfeife ist, könnte im neuen Shop demnächst fündig werden.