Dünger aus der Küche: Diese Hausmittel sind DIE perfekte Pflanzennahrung

Der Frühling: Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und das Gärtnerherz schlägt höher. Während die Natur langsam erwacht, sind unsere Pflanzen auf eine Extraportion Unterstützung angewiesen. Der Dünger kommt aber nicht aus dem Gartencenter, sondern aus Ihrer Küche als Hausmittel.

Tatsächlich gibt es eine Menge Hausmittel, die sich als hervorragende Dünger eignen – und das ganz ohne Chemie oder unnötige Kosten. Warum also teure Produkte kaufen, wenn die besten Nährstoffe bereits in Ihrer Küche schlummern? Kaffeesatz, Eierschalen oder Kartoffelwasser – alles, was sonst im Müll landen würde, kann Ihren Pflanzen zu neuem Leben verhelfen. Also ran an die Küchenreste und ab in den Garten!

Grüner Daumen leicht gemacht: Die besten Hausmittel als Dünger

Gartenhandschuhe an, Küchenreste verwerten und dem Frühling einen grünen Daumen zeigen!

1. Kaffeesatz – der Wachmacher für müde Pflanzen

Sie brauchen morgens Kaffee, um in die Gänge zu kommen? Ihre Pflanzen auch! Kaffeesatz ist ein echtes Superfood für den Garten, denn er enthält Stickstoff, Kalium und Phosphor. Einfach abgekühlt um die Pflanzen herum verteilen und leicht einarbeiten. Besonders Tomaten, Rosen und Hortensien freuen sich darüber – Schnecken hingegen weniger. Ein echter Win-win!

2. Bananenschalen – der Kalium-Kick

Ihre Rosen, Tomaten und Beerensträucher werden Sie lieben, wenn Sie ihnen ein paar Bananenschalen gönnen. Sie enthalten viel Kalium, was die Blütenbildung fördert. Einfach klein schneiden und in die Erde einarbeiten – oder als Smoothie für Pflanzen mit Wasser pürieren und gießen.

3. Eierschalen – der Kalzium-Booster

Werfen Sie Eierschalen nicht weg! Sie bestehen aus fast reinem Kalziumkarbonat und helfen, den Boden zu verbessern. Einfach trocknen, zerbröseln und um Ihre Pflanzen streuen – besonders Gemüsesorten wie Tomaten oder Paprika profitieren davon. Und das Beste? Schnecken haben keine Lust auf diesen knusprigen Untergrund!

4. Kartoffelwasser – der unterschätzte Held

Das Wasser, in dem Sie Kartoffeln gekocht haben, ist voller wertvoller Nährstoffe. Abkühlen lassen und als natürlichen Dünger verwenden – aber bitte ungesalzen! Ihre Pflanzen werden es Ihnen mit kräftigem Wachstum danken.

5. Brennnesseljauche – stinkt, aber wirkt

Ja, der Geruch ist gewöhnungsbedürftig. Aber Ihre Pflanzen werden es Ihnen verzeihen, denn Brennnesseljauche ist der absolute Power-Dünger. Einfach eine Handvoll Brennnesseln mit Wasser aufgießen, ein paar Tage ziehen lassen und verdünnt als Gießwasser nutzen. Ihre Tomaten und Zucchini werden vor Freude in die Höhe schießen!

Dünger deluxe – direkt aus der Küche

Warum Geld für Dünger ausgeben, wenn der beste Nährstoffmix oft schon in Ihrer Küche wartet? Mit Kaffeesatz, Bananenschalen & Co. tun Sie nicht nur Ihren Pflanzen etwas Gutes, sondern auch der Umwelt.