× Mit diesen Tricks schummeln Sie Ihren kleinen Balkon größer

Ihr Balkon ist eher gemütlich als großzügig? Kein Problem! Mit ein paar einfachen Tricks zaubern Sie aus jeder kleinen Fläche eine echte Wohlfühloase – und lassen den Balkon sogar größer wirken, als er eigentlich ist.

Ihr Balkon mag klein sein – aber mit ein paar Tricks wird daraus ein echtes Raumwunder!

Mit diesen Tricks wirkt ein kleiner Balkon größer

© Getty Images ×

1. Helle Farben wirken Wunder

Helle Farben sind das A und O, wenn es darum geht, kleine Flächen größer erscheinen zu lassen. Setzen Sie bei Möbeln, Textilien und Wänden auf Weiß, Beige oder Pastelltöne. Diese Farben reflektieren das Licht und lassen Ihren Balkon sofort luftiger und weiter wirken. Dunkle Farben dagegen schlucken das Licht – lieber Finger weg davon!

2. Kleine Möbel, große Wirkung

Auf einem kleinen Balkon sollten Möbel zierlich sein – aber bitte nicht winzig unbequem! Klappstühle, schmale Tische oder multifunktionale Möbel wie eine Bank mit Stauraum helfen, Platz zu sparen und flexibel zu bleiben. Auch Hängemöbel wie Hängesessel oder Hängetische sind echte Raumwunder.

Tipp: Möbel mit schlanken, filigranen Beinen wirken leichter als wuchtige Stücke.

3. Einheitlicher Bodenbelag

Ein durchgehender Bodenbelag, zum Beispiel aus Holzfliesen oder Outdoor-Teppichen, sorgt für ein harmonisches Gesamtbild und lässt die Fläche größer erscheinen. Unterschiedliche Beläge hingegen unterbrechen optisch – und machen den Balkon kleiner, als er ist.

4. Vertikale Gärten statt Pflanzendschungel am Boden

Wer Pflanzen liebt, aber keinen Platz verschenken möchte, sollte nach oben denken! Hängeregale, Wandpflanzer oder Rankgitter bringen Grün auf Augenhöhe – und schaffen unten Freiraum. Vertikale Gärten sind nicht nur platzsparend, sondern sehen auch richtig stylisch aus.

5. Spiegel tricksen das Auge

Was in kleinen Räumen funktioniert, klappt auch draußen: Spiegel! Ein wetterfester Outdoor-Spiegel reflektiert Licht und Weite – und verdoppelt optisch die Größe Ihres Balkons. Einfach an einer geschützten Wand befestigen und schon wirkt alles viel großzügiger.

6. Weniger ist mehr

Gerade auf kleinen Balkonen sollten Sie nicht jeden freien Zentimeter vollstellen. Lieber bewusst auf ein paar ausgewählte Highlights setzen: eine schöne Sitzecke, ein paar Pflanzen, ein stimmungsvolles Licht. So wirkt Ihr Balkon aufgeräumt, offen und richtig einladend.

7. Clevere Beleuchtung für gemütliche Abende

Auch Licht kann zaubern! Setzen Sie auf sanfte Lichtquellen wie Lichterketten, kleine Laternen oder Solarleuchten. Punktuelle Beleuchtung lenkt den Blick und erzeugt Tiefe – Ihr Balkon bekommt dadurch mehr Dimension und wirkt abends besonders charmant.

Setzen Sie auf helle Farben, schlanke Möbel, einheitliche Materialien und denken Sie ruhig mal in die Höhe.