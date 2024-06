× Mit dem Wodka-Trick wird muffige Kleidung wieder frisch

Falls Sie es häufiger mit muffiger Wäsche zu tun haben, sollten sie unbedingt öfter zur Flasche greifen. Klingt kurios, doch mithilfe von Wodka werden Sie dem Mief blitzschnell los.

Bei der beliebten Spirituose denken die meisten wahrscheinlich an durchzechte Partynächte und einen Kater. Doch das russische Nationalgetränk kann mehr, als Sie wahrscheinlich denken. Richtig eingesetzt wird Wodka nämlich zum ultimativen Helfer im Haushalt - und zwar im Kampf gegen stinkende Wäsche.

So bleibt Ihre Wäsche mit Wodka länger frisch

Gerade im Sommer riecht die Kleidung schnell nach Schweiß. Doch ständiges Waschen ist nicht nur schlecht für die Umwelt und kostet Strom, sondern kann auch dafür sorgen, dass die Farben verblassen und die Fasern der Kleidung schneller verschleißen. Um die Wäsche länger frisch zu halten, soll der Wodka-Trick helfen. Denn der hohe Alkoholgehalt der Spirituose wirkt desinfizierend und neutralisiert schlechte Gerüche. Keine Angst: Wer diesen Haushalts-Hack anwendet, riecht danach nicht wie eine Schnapsflasche, denn Wodka ist in der Regel ohne Öle und Aromen, sondern besteht nur aus Alkohol und Wasser.

Wodka-Wäsche: So geht’s

Alles was Sie für den Trick benötigen, ist etwas Wodka in einer Sprühflasche. Mischen Sie dafür Wodka und Wasser zu gleichen Teilen in einer Sprühflasche und besprühen Sie damit die stinkenden Textilien. Anschließend sollten Sie die jeweiligen Stellen mit einem Dampfbügeleisen bearbeiten und ein paar Sprühstöße abgeben. Der heiße Dampf reißt den Wodka aus den Fasern heraus und nimmt den miefigen Gerich gleich mit.

Der Wodka-Hack funktioniert übrigens auch auf Wäsche, die noch frisch ist und länger sauber riechen soll. Der Alkohol tötet nämlich die Bakterien ab, die normalerweise für schlechte Gerüche sorgen. So können Sie Ihre Kleidung auch im Sommer deutlich länger tragen und sie muss nicht ständig in die Wäsche.

Weitere Tricks, um üble Gerüche aus der Kleidung zu entfernen

Waschmaschine regelmäßig reinigen

Oft entstehen schlechte Gerüche bereits in der Waschmaschine. Deshalb ist es wichtig, die Maschine in regelmäßigen Abständen gründlich von innen zu reinigen, damit die Wäsche im Anschluss frisch und sauber duftet. Lassen Sie ab und zu eine leere Waschmaschine bei 90 Grad laufen, das tötet Keime ab.

Wäsche aufhängen

Holen Sie Ihre Kleidung nach dem Waschen immer zeitnah aus der Maschine und hängen Sie sie sofort zum Trocknen auf. Liegt feuchte Kleidung zu lange in der Maschine, können sich schnell Bakterien bilden, und die Wäsche fängt an zu müffeln. Bei den heißen Temperaturen wird die Wäsche auch garantiert schnell trocken.