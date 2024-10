× Lifehack: Darum sollten Sie Ihre Zimmerpflanzen mit Salzwasser gießen

Damit die Zimmerpflanzen auch in der kalten Jahreszeit gut wachsen, sollten sie ausreichend mit Nährstoffen versorgt sein. Eine kleine Prise Salz kann dabei wahre Wunder wirken.

Zimmerpflanzen verschönern nicht nur unser Zuhause, sondern tragen auch zu einem gesünderen Raumklima bei. Um zu überleben, müssen sie regelmäßig gegossen werden. Zusätzlich kann es hilfreich sein, hin und wieder einen Dünger zu verwenden, der allerdings oft teuer sein kann. Wenn Sie Ihren Pflanzen etwas Gutes tun und gleichzeitig Geld sparen möchten, kann Salzwasser eine überraschende Alternative sein.

Dieses Salz ist gut für Zimmerpflanzen

Auf den ersten Blick scheint es widersprüchlich, Pflanzen mit Salzwasser zu gießen, da Salz den Boden austrocknen und die Wurzeln schädigen kann. Doch nicht jedes Salz ist schädlich. Speisesalz, das wir zum Kochen verwenden, sollte auf keinen Fall verwendet werden, da es Pflanzen tatsächlich schadet. Stattdessen ist Bittersalz, auch bekannt als Epsom-Salz, die bessere Wahl. Es besteht aus Magnesium und Schwefel – zwei Nährstoffen, die das Pflanzenwachstum unterstützen.

Bittersalz ist zwar nicht zum Verzehr geeignet, aber es lässt sich auch hervorragend als Badesalz verwenden oder als Paste gegen Hautunreinheiten einsetzen.

Deshalb sollten Sie Ihre Pflanzen mit Salzwasser gießen

Salzwasser in kleinen Mengen kann den Pflanzen wichtige Mineralien wie Magnesium und Kalium zuführen, die oft in handelsüblichen Düngern enthalten sind. Diese Mineralien fördern das Wachstum, die Photosynthese und die allgemeine Gesundheit der Pflanze. Gleichzeitig stärkt der Salzgehalt die Zellstruktur und kann die Abwehrkräfte der Pflanze gegenüber Schädlingen verbessern. Zudem unterstützt der Schwefel im Bittersalz Pflanzen dabei, wichtige Enzyme und Proteine zu bilden.

Die richtige Dosierung

Eine regelmäßige Anwendung von Bittersalz ist nur alle paar Monate notwendig. Zeigt die Pflanze jedoch Anzeichen von Nährstoffmangel, sollten Sie schneller eingreifen. Diese Mangelerscheinungen erkennt man an gelben Flecken auf den Blättern, während die Blattadern grün bleiben. In diesem Fall lösen Sie etwa einen Esslöffel Bittersalz in drei Litern lauwarmem Wasser auf und gießen damit die Pflanze. Alternativ können Sie die Mischung auch auf die Blätter sprühen, da die Nährstoffe so schneller aufgenommen werden.