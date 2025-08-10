Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 11. August bis 17. August laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 33

Das sollten Sie in der Woche vom 11. August bis 17. August laut Mondkalender tun

10.08.25, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 11.08. - 17.08.

Montag - 11. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Heute ist der rückläufige Merkur endlich wieder vorbei. Alle entgiftenden Maßnahmen haben heute Erfolg. Auf Genussmittel lieber verzichten.

Dienstag – 12. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Lassen Sie sich von einer Fußmassage verwöhnen. Barfußlaufen ist Gewöhnungssache, aber wirklich gesund. Weiß kann heute sehr hilfreich sein.

Mittwoch – 13. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Wie immer an Widder ist die Kopfregion empfindlicher als sonst. Oft genügt schon zu viel Sonne und der Tag ist gelaufen. Vorsicht ist also geboten!

Donnerstag – 14. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Bei guter Einteilung kann heute alles gelingen. Eine Kopfmassage sorgt für gute Laune. Zahnarztbesuche, wenn möglich, nicht auf heute legen.

Freitag – 15. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Haben Sie ein Grillfest geplant? Achten Sie auf Allergieauslöser in Saucen – die haben besonders viele! An Stier sind wir diesbezüglich anfällig.

Samstag – 16. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Morgenmuffel haben es heute Morgen schwerer. Reinigende Masken sind an Stier ideal – auch für Hals und Dekolleté.

Sonntag – 17. August 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Die Schultern sollten an Zwillinge besonders gut gegen Sonnenbrand geschützt werden. Tipp: Sollte es zu einem Sonnenbrand kommen, hilft der Saft einer Biozitrone.

