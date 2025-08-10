Das sollten Sie in der Woche vom 11. August bis 17. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 11.08. - 17.08.

Montag - 11. August 2025

Mond nimmt ab

Fische

Heute ist der rückläufige Merkur endlich wieder vorbei. Alle entgiftenden Maßnahmen haben heute Erfolg. Auf Genussmittel lieber verzichten.

Dienstag – 12. August 2025

Mond nimmt ab

Fische

Lassen Sie sich von einer Fußmassage verwöhnen. Barfußlaufen ist Gewöhnungssache, aber wirklich gesund. Weiß kann heute sehr hilfreich sein.

Mittwoch – 13. August 2025

Mond nimmt ab

Widder

Wie immer an Widder ist die Kopfregion empfindlicher als sonst. Oft genügt schon zu viel Sonne und der Tag ist gelaufen. Vorsicht ist also geboten!

Donnerstag – 14. August 2025

Mond nimmt ab

Widder

Bei guter Einteilung kann heute alles gelingen. Eine Kopfmassage sorgt für gute Laune. Zahnarztbesuche, wenn möglich, nicht auf heute legen.

Freitag – 15. August 2025

Mond nimmt ab

Stier

Haben Sie ein Grillfest geplant? Achten Sie auf Allergieauslöser in Saucen – die haben besonders viele! An Stier sind wir diesbezüglich anfällig.

Samstag – 16. August 2025

Mond nimmt ab

Stier

Morgenmuffel haben es heute Morgen schwerer. Reinigende Masken sind an Stier ideal – auch für Hals und Dekolleté.

Sonntag – 17. August 2025

Mond nimmt ab

Zwillinge

Die Schultern sollten an Zwillinge besonders gut gegen Sonnenbrand geschützt werden. Tipp: Sollte es zu einem Sonnenbrand kommen, hilft der Saft einer Biozitrone.