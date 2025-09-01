Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie kommen bestimmt sehr gut an. Nutzen Sie Ihre Chancen mit Verstand!

Beruf: Neue Kontakte und neue Initiativen! Gehen Sie aber auf Nummer sicher!

Fitness: Sie sind sehr aufgekratzt. Wer sich sportlich auspowert, wird cooler.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie großzügig und geduldig! Man will sich nicht beengt fühlen.

Beruf: Lassen Sie sich von der Begeisterung für neue Vorhaben anstecken!

Fitness: Bewegungsausgleich ist heute besonders wichtig. Hinaus an die Luft!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber etwas zurückhaltender! Überlassen Sie dem Partner das Kommando!

Beruf: Schwierigkeiten wohlüberlegt und vor allem mit Teamgeist meistern!

Fitness: Augen auf und nicht hektisch reagieren! Zeit lassen und konzentrieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Neugier und Spaß sind heute die Kriterien. Bringen Sie gute Laune mit!

Beruf: Halten Sie den Teamgeist hoch! Der kann auch große Ideen realisieren.

Fitness: Alles ein bisschen zu hektisch? Locker bleiben und flexibel reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Perfekter Tag für eine Charme-Offensive. Sie sind bestimmt begehrt.

Beruf: Sie können andere für Ihre Ideen begeistern. Nur nicht zu stürmisch!

Fitness: Sie sind in jeder Hinsicht in Form. Maß zu halten, schadet aber nicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Kritische Einwände sind tabu. Spielen Sie einfach nur freundlich mit!

Beruf: Großzügigkeit gewinnt. Geben Sie nach, beugen Sie sich dem Teamgeist!

Fitness: Durchatmen und achtsam vorgehen Nehmen Sie Unterstützung dankbar an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Endlich wieder mehr Selbstbestätigung? Lassen Sie sich verwöhnen!

Beruf: Kooperationsbereitschaft ist die Devise und das beste Erfolgsrezept.

Fitness: Mehr Bewegung tut Ihnen gut. Sie sollten ohnehin Kondition tanken.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und leichter! Intoleranz kommt schlecht an.

Beruf: Nicht drängen und nicht drängen lassen! Lieber geduldig verhandeln!

Fitness: Mental läuft es wieder besser. Bleiben Sie trotzdem sehr aufmerksam!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie kommen hervorragend an. Eine Chance, Nägel mit Köpfen zu machen.

Beruf: Auf zu Bewerbungen und Prüfungen! Sie wissen bestimmt zu überzeugen.

Fitness: Energieüberschüsse? Nutzen Sie Ihre Power für sportliche Betätigung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer anderen die lange Leine lässt, sorgt für viel bessere Stimmung.

Beruf: Auf zu neuen Perspektiven! Auslandskontakte und -geschäfte anbahnen!

Fitness: Hinaus an die frische Luft! Bewegung fördert auch das Denkvermögen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Spielen Sie Ihre Toleranz aus! Damit machen Sie am ehesten Eindruck.

Beruf: Ärmel hochkrempeln und mit vereinten Kräften neue Ideen realisieren!

Fitness: Wieder mehr Motivation und Zuversicht. Möglichst zielstrebig voran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nimmt der Entscheidungsdruck zu? Zuhören, reden, länger nachdenken!

Beruf: Stress und Chaos? Cool bleiben, holen Sie sich Rat und Unterstützung!

Fitness: Reduzieren Sie erst einmal Ihr Pensum! Konzentration auf Wesentliches!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.