Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Unterschiedliche Vorstellungen? Treffen Sie sich einfach in der Mitte!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie Unstimmigkeiten nicht zu ernst. Humor ist sicher hilfreich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie finden offene Türen vor. Gehen Sie überlegt mit dieser Chance um!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nehmen Sie alles etwas lockerer und spielen Sie mal unbeschwert mit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie nicht zu dominant, lassen Sie den Partner selbst bestimmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wer sich etwas origineller und auch humorvoll gibt, kommt besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Stecken Sie Ihren Partner mit mehr Heiterkeit und Lebensfreude an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man darf auch anders ticken als Sie. Und Sie sollten toleranter sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Vergessen Sie Ihre Erwartungen und lassen Sie sich mal überraschen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Springen Sie über Ihren Schatten, lassen Sie erfrischende Impulse zu!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Überrumpeln Sie den Partner nicht, Selbstbestimmung ist ganz wichtig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Wieder einmal alles anders? Gut, wenn Sie cool und flexibel reagieren.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.