Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Lassen Sie andere einfach auf sich zukommen, statt erobern zu wollen! Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihrem Willen. Nehmen Sie Angebote dankbar an!

Bestehen Sie nicht auf Ihrem Willen. Nehmen Sie Angebote dankbar an! Fitness: Stehen Sie wieder unter Druck? Innehalten, durchatmen und entspannen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Etwas mehr Temperament und Initiative, es ergeben sich neue Chancen! Beruf: Seien Sie bereitt, über neue Möglichkeiten und Perspektiven zu reden!

Seien Sie bereitt, über neue Möglichkeiten und Perspektiven zu reden! Fitness: Ein wenig flotter und entschlossener! Mehr Sport täte Ihnen auch gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Heute darf ruhig etwas mehr Feuer ins Spiel kommen. Genießen Sie es! Beruf: Es wäre besser, auf andere zu hören. Speziell in finanziellen Fragen.

Es wäre besser, auf andere zu hören. Speziell in finanziellen Fragen. Fitness: Wer sich gemeinschaftsdienlich verhält, hat bestimmt weniger Stress.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Heute könnten die Wolken ziemlich tief hängen. Einfach cool bleiben! Beruf: Denken Sie gemeinschaftsdienlich und willigen Sie diplomatisch ein!

Denken Sie gemeinschaftsdienlich und willigen Sie diplomatisch ein! Fitness: Kopf und Magen sind heute sehr empfindlich. Relaxen, nicht aufregen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Die Liebe bekommt heute starken Auftrieb. Tolle Chancen für Singles. Beruf: Schlagen Sie neuen Initiativen vor! Argumentieren Sie aber geduldig!

Schlagen Sie neuen Initiativen vor! Argumentieren Sie aber geduldig! Fitness: Sie strotzen vor Motivation, sollten Ihre Kräfte aber maßvoll nutzen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Ein wenig mutiger und entschlossener! Machen Sie den ersten Schritt! Beruf: Wer mitanzupacken weiß, ist sicher gefragt. Punkten Sie mit Teamgeist!

Wer mitanzupacken weiß, ist sicher gefragt. Punkten Sie mit Teamgeist! Fitness: Es kommt auf Flexibilität an. Konzentrieren und schneller reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Fühlen Sie sich provoziert? Souverän reagieren, statt sich aufzuregen! Beruf: Lehnen Sie Ideen anderer nicht ab! Es lohnt sich, darüber zu reden.

Lehnen Sie Ideen anderer nicht ab! Es lohnt sich, darüber zu reden. Fitness: Entspannen Sie sich erst einmal, um sich nicht wieder zu stressen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Erotisches Prickeln liegt in der Luft. Aber spielerischer, nicht zu ernst! Beruf: Ein Tag, um finanzielle Fragen zu klären. Aber vernünftig und maßvoll!

Ein Tag, um finanzielle Fragen zu klären. Aber vernünftig und maßvoll! Fitness: Mehr Sport täte Ihrem Befinden gut. Nur nicht wieder allzu ehrgeizig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sie stehen heute hoch im Kurs. Nur nicht zu direkt, etwas charmanter! Beruf: Lassen Sie lieber andere planen, aber packen Sie entschlossen mit an!

Lassen Sie lieber andere planen, aber packen Sie entschlossen mit an! Fitness: Sie brauchen heute mehr Bewegung. Die täte vor allem Ihren Nerven gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Nur nicht starrköpfig! Großzügig nachzugeben, sorgt für bessere Laune. Beruf: Zu viel Druck und Unruhe? Zeigen Sie sich trotzdem offen für Neues!

Zu viel Druck und Unruhe? Zeigen Sie sich trotzdem offen für Neues! Fitness: Ein wenig flotter, ohne sich hetzen zu lassen! Alles mit Maß und Ziel!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Kann man mit Ihnen Pferde stehlen? Dann steigen Ihre Chancen sicher. Beruf: Wer in Streitfragen vermitteln kann, profitiert davon auch finanziell.

Wer in Streitfragen vermitteln kann, profitiert davon auch finanziell. Fitness: Das Stimmungsbarometer steigt. Nette Begegnungen wirken motivierend.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Kopf hoch und etwas entschlossener! Heute ist Spontaneität gefragt. Beruf: Neue kreative Impulse sind wichtig und sollten Ihre Zustimmung finden.

Neue kreative Impulse sind wichtig und sollten Ihre Zustimmung finden. Fitness: Sie dürfen Ihren Nerven wieder mehr zumuten. Teamwork gibt Energie.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.