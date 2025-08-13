Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Miteinander zu reden wäre besser, als allzu fordernd aufzutreten.

Miteinander zu reden wäre besser, als allzu fordernd aufzutreten. Beruf: Argumentieren Sie in Ruhe und kompetent! Das macht Eindruck.

Argumentieren Sie in Ruhe und kompetent! Das macht Eindruck. Fitness: Sie sind etwas zu ungestüm. Sie sollten besser auf Hindernisse achten.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gut, wenn Sie sich eher zurückhaltend und verständnisvoll zeigen.

Gut, wenn Sie sich eher zurückhaltend und verständnisvoll zeigen. Beruf: Mehr Mut zu anderen Lösungen! Nehmen Sie neue Vorschläge an!

Mehr Mut zu anderen Lösungen! Nehmen Sie neue Vorschläge an! Fitness: Wie macht Ihnen Bewegung Spaß? Probieren Sie etwas Neues aus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es prickelt. Sie sollten aber genau wissen, worauf Sie sich einlassen.

Es prickelt. Sie sollten aber genau wissen, worauf Sie sich einlassen. Beruf: Wer geduldiger argumentiert, kann seine Pläne schneller realisieren.

Wer geduldiger argumentiert, kann seine Pläne schneller realisieren. Fitness: Solange Sie andere miteinbeziehen, dürfen Sie ruhig mehr Gas geben.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Hören Sie Ihrem Gegenüber gut zu und überdenken Sie Ihre Ansprüche!

Hören Sie Ihrem Gegenüber gut zu und überdenken Sie Ihre Ansprüche! Beruf: Nehmen Sie neue Vorschläge an! Widerstand provoziert unnötig Ärger.

Nehmen Sie neue Vorschläge an! Widerstand provoziert unnötig Ärger. Fitness: Übernehmen Sie sich nicht wieder und stecken Sie rechtzeitig zurück!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute kann es ziemlich heiß werden. Spielen Sie nicht mit dem Feuer!

Heute kann es ziemlich heiß werden. Spielen Sie nicht mit dem Feuer! Beruf: Sprechen Sie in Ruhe über Ihre Ideen, statt kämpferisch aufzutreten!

Sprechen Sie in Ruhe über Ihre Ideen, statt kämpferisch aufzutreten! Fitness: Sie sind heute sehr entschlossen. Emotionen lieber sportlich abbauen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Im Zweifel lieber etwas spontaner! Man ist Ihnen ohnehin gewogen.

Im Zweifel lieber etwas spontaner! Man ist Ihnen ohnehin gewogen. Beruf: Entschlossenheit ist gut. Sorgfältige Abwägung ist aber auch wichtig.

Entschlossenheit ist gut. Sorgfältige Abwägung ist aber auch wichtig. Fitness: Heute darf alles etwas schneller gehen. Devise: Flexibel mitdenken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Liegt Spannung in der Luft? Die lässt sich durch Aussprachen lösen.

Liegt Spannung in der Luft? Die lässt sich durch Aussprachen lösen. Beruf: Geben Sie anderen erst mal die Chance, vernünftig zu argumentieren!

Geben Sie anderen erst mal die Chance, vernünftig zu argumentieren! Fitness: Tun Sie sich selbst einen Gefallen und treten Sie ein bisschen kürzer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gehen Sie mit Versuchungen vorsichtig um! Im Zweifel kein Risiko!

Gehen Sie mit Versuchungen vorsichtig um! Im Zweifel kein Risiko! Beruf: Gesprächsbereitschaft bietet die Chance, sich endlich mal zu einigen.

Gesprächsbereitschaft bietet die Chance, sich endlich mal zu einigen. Fitness: Sport sollte nicht zu kurz kommen, um Energien sinnvoll zu dosieren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Cooler, nicht zu stürmisch! Wer geduldiger ist, kommt viel besser an.

Cooler, nicht zu stürmisch! Wer geduldiger ist, kommt viel besser an. Beruf: Gehen Sie nicht über Einwände hinweg, diskutieren Sie Probleme aus!

Gehen Sie nicht über Einwände hinweg, diskutieren Sie Probleme aus! Fitness: Sehr hohes Energielevel. Sie sollten aber auch über Reserven verfügen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: In Ruhe zu reden ist sicher sinnvoller als streitlustig zu reagieren.

In Ruhe zu reden ist sicher sinnvoller als streitlustig zu reagieren. Beruf: Nicht so bockig! Vorurteile ablegen und andere Meinungen anhören!

Nicht so bockig! Vorurteile ablegen und andere Meinungen anhören! Fitness: Gelassenheit ist heute besonders wichtig. Überstürzen Sie nichts!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer auf die Wünsche seines Gegenübers hört, fährt bestimmt besser.

Wer auf die Wünsche seines Gegenübers hört, fährt bestimmt besser. Beruf: Bloß nicht zu voreilig! Nachdenken und Probleme konstruktiv lösen!

Bloß nicht zu voreilig! Nachdenken und Probleme konstruktiv lösen! Fitness: Sport gehört auf die Tagesordnung. Aber maßvoll und konzentriert!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Lassen Sie sich doch zu mehr Spaß verführen! Es passt ohnehin alles.

Lassen Sie sich doch zu mehr Spaß verführen! Es passt ohnehin alles. Beruf: Gemeinschaftssinn stärken! Beteiligen Sie sich an neuen Initiativen!

Gemeinschaftssinn stärken! Beteiligen Sie sich an neuen Initiativen! Fitness: Sie dürfen ruhig ein bisschen mutiger sein und etwas mehr Gas geben.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.