Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Flirten mit Herz und Verstand! Idealer Einstieg sind hilfreiche Tipps.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Mit dem falschen Fuß aufgestanden? Nur freundlich im Gespräch bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Punkten Sie heute mit Charme, Herzlichkeit und elegantem Auftreten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie großzügig, gehen Sie tolerant und herzlich auf andere zu!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Treten Sie nicht zu selbstgefällig auf! Zurückhaltung kommt besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Charmanter! Herzlichkeit und inspirierende Kommunikation sind gefragt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Attraktives Auftreten gefällt. Im Gespräch aber etwas zurückhaltender!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Fordernd aufzutreten ist heute unangebracht. Halten Sie sich zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man hat viel Verständnis für Sie und kommt Ihnen bestimmt entgegen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Würdigen Sie Bemühungen des Partners! Das tut der Stimmung sicher gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Überlassen Sie dem Partner das Steuer, dann läuft es bestimmt besser!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Zu guter Laune beizutragen, ist wichtig, um das Miteinander zu stärken.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.