Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025

Von
19.08.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.  

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Man ist heute sehr empfindlich. Seien Sie keinesfalls angriffslustig! 
  • Beruf: Friedlich und objektiv! Geben Sie in Streitfragen strategisch nach! 
  • Fitness: Stress kann sich auf den Magen schlagen. Verkleinern Sie Ihr Pensum! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Romantische Stimmung hilft der Liebe heute bestimmt auf die Sprünge. 
  • Beruf: Guter Tag für ein Arbeitsessen. Da entspannt sich das Gesprächsklima. 
  • Fitness: Wer Hilfe leistet und auch annimmt, kommt entspannter durch den Tag. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Vertiefende Aussprachen tun gut. Sich einzufühlen ist noch wichtiger. 
  • Beruf: Was heute zu tun ist, verlangt Genauigkeit. Nehmen Sie sich also Zeit! 
  • Fitness: Ruhe und Konzentration sind geboten. Daher Stressfaktoren reduzieren! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Sie sind attraktiv. Zu viel zu erwarten, könnte aber schmerzlich enden. 
  • Beruf: Ihre Ideen kommen besser an, wenn Sie sie anderen nicht aufdrängen. 
  • Fitness: Sie sollten sich lieber weniger zumuten. Konzentration statt Stress! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Fühlt man sich bei Ihnen verwöhnt und geborgen? Darauf kommt es an. 
  • Beruf: Es darf ruhig etwas sorgfältiger sein. Rechnen Sie auch genauer nach! 
  • Fitness: Achten Sie gut auf Ihre Versorgung! Pflegen und verwöhnen Sie sich! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Achten Sie gut auf Ihre Versorgung! Pflegen und verwöhnen Sie sich! 
  • Beruf: Denken Sie sich in andere hinein, dann verhandeln Sie sicher besser! 
  • Fitness: Wasser tut der Seele gut. Ein entspannendes Bad kann Wunder wirken. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Bedrängen Sie Ihr Gegenüber keinesfalls. Lieber einen Schritt zurück! 
  • Beruf: Finanzen genauer prüfen! Es ist jetzt wichtig, nachhaltig zu denken. 
  • Fitness: Wappnen Sie sich mit Gelassenheit gegen Herausforderungen und Kritik! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Sie dürfen eine Einladung annehmen. Es könnte sehr romantisch werden. 
  • Beruf: Man weiß Ihre Mitarbeit zu schätzen. Bleiben Sie aber diplomatisch! 
  • Fitness: Motivationshoch. Nehmen Sie sich aber auch Zeit für Ihre Bedürfnisse! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Zeit, mehr Mitgefühl aufzubringen. Dann kann auch mehr Nähe entstehen. 
  • Beruf: Es schadet nicht, wenn Sie Ihre Pläne geduldig mit anderen abstimmen. 
  • Fitness: Stress abschütteln! Es ist heute sehr ratsam, alles in Ruhe zu machen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Wer kein Verständnis aufbringen kann, sollte lieber Abstand halten. 
  • Beruf: Sie dürfen ruhig mal anderen recht geben, statt bockig zu reagieren. 
  • Fitness: Ihre Ausdauer in Ehren, heute darf es trotzdem etwas weniger sein. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Etwas mehr Sinn für Romantik! Und mehr Gefühl, statt zu viel zu reden! 
  • Beruf: Gewissenhafte Vorbereitung kommt mit Komplikationen besser zurecht. 
  • Fitness: Seien Sie bereit, alles ein wenig langsamer und gelassener anzugehen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Man kommt bestimmt auf Sie zu. Sinn für Romantik hat heute man auch. 
  • Beruf: Punkten Sie damit, dass Sie sich Zeit für die Probleme anderer nehmen. 
  • Fitness: Machen Sie sich besonders hübsch! Das tut Ihrem Selbstwertgefühl gut. 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

