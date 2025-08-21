Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie kommen sicher gut an, nur nicht zu offensiv und temperamentvoll!

Sie kommen sicher gut an, nur nicht zu offensiv und temperamentvoll! Beruf: Guter Verhandlungstag, wenn Sie sich nicht unter Druck setzen lassen.

Guter Verhandlungstag, wenn Sie sich nicht unter Druck setzen lassen. Fitness: Reduzieren Sie Ihr Programm lieber, es könnte schnell zu viel werden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Es ist wichtig, dass geredet wird. Also bloß nicht zu verschlossen!

Es ist wichtig, dass geredet wird. Also bloß nicht zu verschlossen! Beruf: Konstruktiv verhandeln, um Differenzen nicht eskalieren zu lassen!

Konstruktiv verhandeln, um Differenzen nicht eskalieren zu lassen! Fitness: Herausfordernder Tag für Ihre Nerven. Gelassenheit wider die Hektik!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Werfen Sie sich wieder mal in Schale! Eleganz weiß man zu schätzen.

Werfen Sie sich wieder mal in Schale! Eleganz weiß man zu schätzen. Beruf: Kreativität steht heute hoch im Kurs. Gut, um neue Ideen zu entwickeln.

Kreativität steht heute hoch im Kurs. Gut, um neue Ideen zu entwickeln. Fitness: Geistig sind Sie hellwach. Physisch darf es ruhig genießerischer sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Lassen Sie einfach Ihr Herz sprechen. Dafür hat man ein offenes Ohr.

Lassen Sie einfach Ihr Herz sprechen. Dafür hat man ein offenes Ohr. Beruf: Wer sich Gehör verschaffen möchte, sollte auch gut zuhören können.

Wer sich Gehör verschaffen möchte, sollte auch gut zuhören können. Fitness: Ein bisschen mutiger und selbstbewusster! Sie kommen ohnehin gut an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sanfte Worte sind gefragt. Auf leisen Sohlen sind Sie sehr willkommen.

Sanfte Worte sind gefragt. Auf leisen Sohlen sind Sie sehr willkommen. Beruf: Wer sich Zeit für seine Argumente nimmt, kann sehr überzeugend wirken.

Wer sich Zeit für seine Argumente nimmt, kann sehr überzeugend wirken. Fitness: Sehr gute Konzentration. Positives Feedback bestärkt Sie zusätzlich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Herz, Geduld und Feingefühl, machen Sie wesentlich attraktiver.

Mehr Herz, Geduld und Feingefühl, machen Sie wesentlich attraktiver. Beruf: Eine Chance, sich vernünftig zu einigen. Stimmen Sie Kompromissen zu!

Eine Chance, sich vernünftig zu einigen. Stimmen Sie Kompromissen zu! Fitness: Nutzen Sie Ihre gute Konzentration für anspruchsvolle Aufgaben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Legen Sie Differenzen großzügig bei! Toleranz gibt der Liebe Auftrieb.

Legen Sie Differenzen großzügig bei! Toleranz gibt der Liebe Auftrieb. Beruf: Kreatives Denken kann Probleme lösen. Daher ist mehr Fantasie gefragt.

Kreatives Denken kann Probleme lösen. Daher ist mehr Fantasie gefragt. Fitness: Attraktives Auftreten sorgt für Komplimente und mehr Selbstvertrauen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Etwas angespannte Atmosphäre. Gießen Sie nicht unnötig Öl ins Feuer!

Etwas angespannte Atmosphäre. Gießen Sie nicht unnötig Öl ins Feuer! Beruf: Verhandeln Sie konstruktiv, statt mit einem Veto Ärger zu provozieren!

Verhandeln Sie konstruktiv, statt mit einem Veto Ärger zu provozieren! Fitness: Ein ziemlich anstrengender Tag. Daher langsamer und sehr konzentriert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wenn Sie sich etwas anschmiegsamer geben, sind Sie noch attraktiver.

Wenn Sie sich etwas anschmiegsamer geben, sind Sie noch attraktiver. Beruf: Finanziell realistisch zu planen, erspart Ihnen unnötige Widerstände!

Finanziell realistisch zu planen, erspart Ihnen unnötige Widerstände! Fitness: Sehr gute Konzentration. Beschränken Sie sich mal auf Wesentliches!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Verständnisvoll und freundlich, dann kann man besser über alles reden!

Verständnisvoll und freundlich, dann kann man besser über alles reden! Beruf: Kreativität kann der Schlüssel sein. Seien Sie heute für alles offen!

Kreativität kann der Schlüssel sein. Seien Sie heute für alles offen! Fitness: Denken Sie positiv! Dann stellt sich auch viel mehr Lebensfreude ein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Es wäre klug, auf den Partner zu hören, statt alles besser zu wissen.

Es wäre klug, auf den Partner zu hören, statt alles besser zu wissen. Beruf: Sie dürfen ruhig auch mal die kreativen Beiträge anderer honorieren.

Sie dürfen ruhig auch mal die kreativen Beiträge anderer honorieren. Fitness: Sie sollten ein bisschen kürzertreten und Herz und Kreislauf schonen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie machen noch mehr Eindruck, wenn Sie Aussprachen nicht scheuen.

Sie machen noch mehr Eindruck, wenn Sie Aussprachen nicht scheuen. Beruf: Mehr Mut zu kreativen Ansätzen! Da finden sich die besten Lösungen.

Mehr Mut zu kreativen Ansätzen! Da finden sich die besten Lösungen. Fitness: Eine positive und souveräne Haltung tut Ihrem Selbstbewusstsein gut.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.