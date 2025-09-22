Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Hören Sie doch einmal auf den Partner, statt gleich zu widersprechen! Beruf: Viel geduldiger diskutieren, sonst redet man nur aneinander vorbei!

Viel geduldiger diskutieren, sonst redet man nur aneinander vorbei! Fitness: Bleiben Sie friedlich! Selbstkritisch mitdenken, statt sich zu ärgern!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Arrangieren Sie sich verständnisvoll, bevor Differenzen eskalieren! Beruf: Heute ist man für Kompromissvorschläge offen. Lenken Sie also ein!

Heute ist man für Kompromissvorschläge offen. Lenken Sie also ein! Fitness: Entspannt und gemächlich durch den Tag! Stress sollte heute tabu sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Nutzen Sie Ihre Chance, Probleme friedlich und vernünftig zu klären! Beruf: An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Bedenken Sie aber die Kostenfrage!

An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Bedenken Sie aber die Kostenfrage! Fitness: Sie sind heute motiviert und aktiv. Das fördert auch positive Resonanz.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Freundlicher und fair zum Partner! Bezähmen Sie emotionelle Impulse! Beruf: Seien Sie doch objektiv! Es schadet nicht, Ihre Meinung zu überdenken.

Seien Sie doch objektiv! Es schadet nicht, Ihre Meinung zu überdenken. Fitness: Schalten Sie beizeiten lieber ein bisschen zurück, um sich zu schonen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Drücken Sie dem Partner Ihre Wertschätzung mit einem Geschenk aus! Beruf: Sie verhandeln bestimmt besser, wenn Sie auch die Ideen anderer loben.

Sie verhandeln bestimmt besser, wenn Sie auch die Ideen anderer loben. Fitness: Heute ist Schongang erlaubt. Weniger Stress und ein bisschen Genuss!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Seien Sie achtsamer und verpacken Sie Kritik möglichst diplomatisch! Beruf: Legen Sie Vorurteile ab, hören Sie sich neue Vorschläge objektiv an!

Legen Sie Vorurteile ab, hören Sie sich neue Vorschläge objektiv an! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, sich etwas Gutes zu tun und sich zu pflegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Etwas vernünftiger mit Ihren Erwartungen, dann kommen Sie besser an! Beruf: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus, um Finanzielles geduldig zu klären!

Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus, um Finanzielles geduldig zu klären! Fitness: Cooler! Wenn Sie von anderen weniger erwarten, fühlen Sie sich besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Entscheidungen vertagen, auch wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind! Beruf: Bloß nicht zu rechthaberisch! Es kommt auf Kompromissbereitschaft an.

Bloß nicht zu rechthaberisch! Es kommt auf Kompromissbereitschaft an. Fitness: Achten Sie heute besser darauf, was Ihrem Nervenkostüm nicht guttut!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Kontaktfreudiger Tag. Gehen Sie aber betont ernsthaft auf andere zu! Beruf: Ein harmonisches Arbeitsklima ist wichtig. Stressen Sie daher nicht!

Ein harmonisches Arbeitsklima ist wichtig. Stressen Sie daher nicht! Fitness: Alles wird viel einfacher, wenn Sie andere freundlich miteinbeziehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Halten Sie sich heute lieber etwas zurück und seien Sie taktvoller! Beruf: Sie sollten Ideen anderer zu würdigen wissen. Mehr Lob, statt Kritik!

Sie sollten Ideen anderer zu würdigen wissen. Mehr Lob, statt Kritik! Fitness: Ziemlich mühsamer Tag. Locker bleiben, Differenzen aus dem Weg gehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Hervorragende Gesprächsbasis. Cool und vernünftig, nicht emotionell! Beruf: Der richtige Tag, um finanzielle Fragen zu Ihren Gunsten zu klären.

Der richtige Tag, um finanzielle Fragen zu Ihren Gunsten zu klären. Fitness: Es läuft recht gut. Noch besser, wenn Sie sich Zeit zum Planen nehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Schenken Sie dem Partner mehr Aufmerksamkeit, hören Sie besser zu! Beruf: Sie brauchen heute nichts zu entscheiden. Informieren Sie sich besser!

Sie brauchen heute nichts zu entscheiden. Informieren Sie sich besser! Fitness: Optimistischer und offener! Freundliche Kommunikation wirkt belebend.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.