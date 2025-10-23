Alles zu oe24VIP
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025

Von
23.10.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.  

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Sie brauchen Ihren Kopf nicht durchzusetzen. Morgen ist alles anders. 
  • Beruf: Wie wäre es mit wohlüberlegter Überzeugungsarbeit statt Druck? 
  • Fitness: Wer so viel Energie verbraucht, sollte gut auf seine Ernährung achten. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Geduldiger! Mit impulsiven Entscheidungen liegen Sie nicht richtig.  
  • Beruf: Sehr konfliktträchtiger Tag. Bleiben Sie pragmatisch und ganz cool! 
  • Fitness: Hände weg von allem, das nicht sein muss! Relaxen, Nerven schonen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Ernsthafte Gespräche sind wichtig, damit mehr Nähe entstehen kann. 
  • Beruf: Neue Ideen und Konzepte? Pläne erst mal viel gründlicher durchdenken! 
  • Fitness: Lassen Sie Ruhe einkehren, nehmen Sie sich viel Zeit zum Nachdenken! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Wenn Sie ein bisschen taktvoller sind, sind Sie viel eher willkommen. 
  • Beruf: Sie haben bestimmt gute Ideen, bringen Sie die aber diplomatisch ein! 
  • Fitness: Gesunde Ernährung trägt heute entscheidend zu ihrem Wohlbefinden bei. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Begegnet man Ihnen allzu distanziert? Reagieren Sie verständnisvoll! 
  • Beruf: Was Sie mit aller Macht wollen, stößt auf Widerstand. Clever taktieren! 
  • Fitness: Sie muten sich schon wieder zu viel zu. Schalten Sie endlich mal zurück! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Ein bisschen mehr Gefühl und Engagement, man ist sehr anspruchsvoll! 
  • Beruf: Wenden Sie sich in Ruhe Vorhaben zu, die Sie schon lange aufschieben! 
  • Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, um sich Ihre Probleme von der Seele zu reden! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Probleme zu besprechen, liegt Ihnen nicht sehr, ist aber unumgänglich. 
  • Beruf: Bereinigung in jeder Hinsicht ist angesagt. Räumen Sie gründlich auf. 
  • Fitness: Langsam, nachdenklich und umsichtig: Möglichst ruhig durch den Tag! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Will man sich an Sie anlehnen? Die Chance, mit Verständnis zu punkten. 
  • Beruf: Sie denken gründlicher nach als andere. Gut, wenn Sie sich einbringen. 
  • Fitness: Nutzen Sie Ihre Energie konstruktiv! Trimmen Sie sich sportlich fit! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Geduld! Es ist wichtig den Ansprüchen des Partners gerecht zu werden. 
  • Beruf: Sind grundlegende Fragen zu klären? Nehmen Sie das heute in Angriff! 
  • Fitness: Gehen Sie sehr konzentriert vor und seien Sie in allem gründlicher! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Ihr Verstand und Ihre Geduld sind Ihr Plus. Verständnis ist wichtig. 
  • Beruf: Keine einsamen Entscheidungen! Die könnten finanziell riskant sein. 
  • Fitness: Ihre Konzentration hilft Ihnen, alles besser in den Griff zu bekommen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Einfach nur Ruhe bewahren! Ein bisschen mehr Abstand schadet nicht. 
  • Beruf: Geben Sie keinen Anlass zu Kritik! Nur pflichtbewusst zur Stelle sein! 
  • Fitness: Achten Sie auf Signale des Körpers und schonen Sie auch Ihre Nerven! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Interessiert man sich für Sie? Nehmen Sie es einfach freundlich an!  
  • Beruf: Ihre Intuition und Ihr Verständnis sind auch für andere gute Ratgeber. 
  • Fitness: Sie sind heute stark und konzentriert. Treiben Sie auch etwas Sport! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

