Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.08.2024

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie nicht wieder angriffslustig! Man kann doch über alles reden.

Beruf: Machen Sie keinen Druck! Mit Kompromissbereitschaft fahren Sie besser.

Fitness: Langsamer und achtsamer! Und erst mal durchatmen, bevor Sie loslegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Achten Sie heute besser darauf, dass sich Ihr Gegenüber wohl fühlt.

Beruf: Auf die Anliegen anderer einzugehen, erleichtert auch Ihnen die Arbeit.

Fitness: Es wird Zeit, wieder besser auf Ihre Figur zu achten. Halten Sie Maß!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nutzen Sie Ihre Chance, die Liebe mit neuen Impulsen aufzupolieren!

Beruf: Schluss mit der Rechthaberei! Setzen Sie mehr Vertrauen ins Teamwork!

Fitness: Neuer Energie- und Motivationsschub. Tun Sie mehr für Ihre Schönheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wissen Sie wirklich, was Sie wollen? Klären Sie das erst mal für sich!

Beruf: Sie dürfen auch mal zurückstecken zugunsten gemeinsamer Zielsetzungen.

Fitness: Wieder launisch unterwegs? Verwöhnen Sie sich, um sich zu entspannen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Venus steht jetzt in Ihrem Zeichen und gibt der Liebe tollen Auftrieb.

Beruf: Idealer Tag für Vorstellungstermine und die Präsentation Ihrer Ideen.

Fitness: Neue Lebensfreude stellt sich ein. Sie sollten sie mit anderen teilen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Kritik ist heute tabu. Anerkennung und Komplimente sind willkommen.

Beruf: Kommen Sie anderen entgegen! Großzügigkeit wird bestimmt honoriert.

Fitness: Seien Sie ruhig ein bisschen ehrgeiziger, aber trotzdem mit Augenmaß!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Auch wenn es noch nicht ganz rund läuft: Die Stimmung entspannt sich.

Beruf: Sie kommen wieder viel besser mit anderen klar. Ideal fürs Teamwork.

Fitness: Sie dürfen sich endlich entlasten lassen und mehr Angenehmes genießen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Seien Sie toleranter und souveräner! Eifersucht kommt nicht gut an.

Beruf: Das Klima wird konfliktträchtiger. Nachgeben, Ihren Finanzen zuliebe!

Fitness: Positives Denken ist jetzt am wichtigsten. Nicht wieder kämpferisch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Genau hinsehen! Verführerische Flirts könnten die Karten neu mischen.

Beruf: Es geht finanziell aufwärts. Gelegenheit für sinnvolle Investitionen.

Fitness: Tun Sie mehr für Ihr Aussehen, nehmen Sie sich Zeit für die Schönheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Eine großzügige Haltung lohnt sich. Maßregeln Sie Ihr Gegenüber nicht!

Beruf: Es schadet nicht, eigene Fehler zuzugeben, um das Klima zu verbessern.

Fitness: Anderen gegenüber nachgiebiger zu sein, täte auch Ihrer Stimmung gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Kommando abgeben! Richten Sie sich nach den Wünschen des Partners!

Beruf: Werden Sie finanziell etwas vorsichtiger! Keine unüberlegten Ausgaben!

Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, länger nachzudenken! Keine impulsiven Aktionen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Klammern sollten Sie nicht. Man will jetzt einfach mehr Spaß haben.

Beruf: Damit das Teamwork weiter gut klappt, sind Kompromisse unvermeidlich.

Fitness: Lassen Sie mehr Lebensfreude zu und gönnen Sie sich etwas Schönes!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.