Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Mehr Glamour! Gehen Sie schön aus, Sie kommen sicher hervorragend an.

Mehr Glamour! Gehen Sie schön aus, Sie kommen sicher hervorragend an. Beruf: Ihre Ideen finden Gefallen. Sind sie aber wirtschaftlich realistisch?

Ihre Ideen finden Gefallen. Sind sie aber wirtschaftlich realistisch? Fitness:Wieder ein bisschen zu kämpferisch? Kreativität ist ein gutes Ventil.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lieber mal eine kleine Nachdenkpause, statt unüberlegt zu reagieren!

Lieber mal eine kleine Nachdenkpause, statt unüberlegt zu reagieren! Beruf: Den Ideen anderer mehr Beachtung zu schenken, ist sicher kein Fehler.

Den Ideen anderer mehr Beachtung zu schenken, ist sicher kein Fehler. Fitness:Tempo ein bisschen drosseln! Und bei Bedarf ruhig Hilfe annehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Herzlichkeit kann Türen öffnen. Lob kommt bestimmt auch sehr gut an.

Herzlichkeit kann Türen öffnen. Lob kommt bestimmt auch sehr gut an. Beruf: Seien Sie offen für neue Ideen und denken Sie ein bisschen kreativer!

Seien Sie offen für neue Ideen und denken Sie ein bisschen kreativer! Fitness: Eine positive Einstellung kann heute viel zum Wohlbefinden beitragen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wer souverän und tolerant über den Dingen steht, hat bessere Chancen.

Wer souverän und tolerant über den Dingen steht, hat bessere Chancen. Beruf: Seien Sie mutiger! Man darf ruhig mal größere Ideen ins Auge fassen.

Seien Sie mutiger! Man darf ruhig mal größere Ideen ins Auge fassen. Fitness:Positives Denken und kooperatives Handeln finden wohltuende Resonanz.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Lassen Sie sich einfach finden! Sie werden bestimmt nicht übersehen.

Lassen Sie sich einfach finden! Sie werden bestimmt nicht übersehen. Beruf: Ihre Ideen kommen heute an. Taktieren Sie nur ein wenig geduldiger!

Ihre Ideen kommen heute an. Taktieren Sie nur ein wenig geduldiger! Fitness:Die Lebensfreude zu zelebrieren tut gut. Bleiben Sie trotzdem maßvoll!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wenn Sie sich als großzügig erweisen, sind Sie sicher willkommen.

Wenn Sie sich als großzügig erweisen, sind Sie sicher willkommen. Beruf: Nicht zu simpel und pragmatisch! Es darf ruhig etwas kreativer sein.

Nicht zu simpel und pragmatisch! Es darf ruhig etwas kreativer sein. Fitness:Tun Sie etwas für Ihr Selbstbewusstsein, stylen Sie sich attraktiv!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lassen Sie sich aufheitern und wieder zu mehr Lebensfreude animieren!

Lassen Sie sich aufheitern und wieder zu mehr Lebensfreude animieren! Beruf: Vorsichtiger mit großen neuen Ideen! Rechnen Sie lieber genau nach!

Vorsichtiger mit großen neuen Ideen! Rechnen Sie lieber genau nach! Fitness:Positives Denken ist wichtig. Belohnen Sie sich auch wieder einmal!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Überlassen Sie dem Partner den Vortritt! Großzügigkeit kommt gut an.

Überlassen Sie dem Partner den Vortritt! Großzügigkeit kommt gut an. Beruf: Seien Sie diplomatischer und kooperativ, statt neue Ideen abzulehnen!

Seien Sie diplomatischer und kooperativ, statt neue Ideen abzulehnen! Fitness:Geben Sie mal etwas weniger Gas und schonen Sie Herz und Kreislauf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wenn Sie endlich vernünftig einlenken, haben Sie heute gute Karten.

Wenn Sie endlich vernünftig einlenken, haben Sie heute gute Karten. Beruf: Engagiert und ernsthaft mitarbeiten, dann sind Ihre Ideen willkommen!

Engagiert und ernsthaft mitarbeiten, dann sind Ihre Ideen willkommen! Fitness:Haben Sie wieder etwas mehr Spaß, ohne übers Ziel hinauszuschießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie versöhnlich, erfüllen Sie dem Partner einen Herzenswunsch.

Seien Sie versöhnlich, erfüllen Sie dem Partner einen Herzenswunsch. Beruf: Vielleicht gibt man sich etwas großspurig, aber bestimmt auch kreativ.

Vielleicht gibt man sich etwas großspurig, aber bestimmt auch kreativ. Fitness:Nehmen Sie sich heute mal Zeit für die angenehmen Seiten des Lebens!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Nicht zu eigensinnig! Großzügiges Nachgeben hält die Stimmung hoch.

Nicht zu eigensinnig! Großzügiges Nachgeben hält die Stimmung hoch. Beruf: Hören Sie einfach mal auf andere und halten Sie sich an die Vorgaben!

Hören Sie einfach mal auf andere und halten Sie sich an die Vorgaben! Fitness:Fuß vom Gas und achtsamer! Teamwork hilft Ihnen, Energie zu sparen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Freundlicher, charmanter, souveräner! So läuft es sicher viel besser.

Freundlicher, charmanter, souveräner! So läuft es sicher viel besser. Beruf: Heute ist Teamgeist besonders wichtig. Spielen Sie vorbehaltlos mit!

Heute ist Teamgeist besonders wichtig. Spielen Sie vorbehaltlos mit! Fitness:Ein Tag für die Lebensfreude. Sie dürfen sich ruhig mehr Spaß gönnen.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.