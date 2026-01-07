Vollmond, Sonnenfinsternis & Co.: Die Himmelsereignisse 2026 im Überblick

2026 wird ein Jahr der faszinierenden Himmelsphänomene. Der Blick nach oben lohnt sich und das nicht nur wegen der Vollmonde. Das Jahr hält mit spektakulären Finsternissen und einer besonderen Planetenparade so einiges bereit. Hier kommt ein Überblick über die Highlights des Himmelsjahres 2026!

Ein besonderes Jahr: Sonnenfinsternis im August 2026

Das wahre Highlight des Jahres ist die Sonnenfinsternis am 12. August 2026. Diese partielle Finsternis ist in ganz Österreich sichtbar und wird in den Abendstunden stattfinden. Der Höhepunkt ist gegen 20 Uhr zu erwarten, wenn die Sonne zu rund 80 Prozent bedeckt ist.

Eine totale Sonnenfinsternis wird zwar nur in Spanien und Island zu sehen sein, aber auch die partielle Mondfinsternis am 27. und 28. August wird nicht weniger faszinierend. Diese beginnt in den frühen Morgenstunden gegen 4:33 Uhr und erreicht ihre maximale Verfinsterung nach dem Monduntergang.

Neumonde und Vollmonde 2026

2026 bringt uns insgesamt 13 Vollmonde und 12 Neumonde. Hier die wichtigsten Daten im Überblick:

Neumond: 18. Jänner, 20:52 Uhr

Vollmond: 1. Februar, 23:09 Uhr

Neumond: 17. Februar, 13:01 Uhr

Vollmond: 3. März, 12:37 Uhr

Neumond: 19. März, 02:23 Uhr

Vollmond: 2. April, 04:11 Uhr

Neumond: 17. April, 13:51 Uhr

Vollmond: 1. Mai, 19:23 Uhr

Neumond: 16. Mai, 22:01 Uhr

Vollmond: 31. Mai, 10:45 Uhr

Neumond: 15. Juni, 04:54 Uhr

Vollmond: 30. Juni, 01:56 Uhr

Neumond: 14. Juli, 11:43 Uhr

Vollmond: 29. Juli, 16:35 Uhr

Neumond: 12. August, 19:36 Uhr

Vollmond: 28. August, 06:18 Uhr

Neumond: 11. September, 05:27 Uhr

Vollmond: 26. September, 18:49 Uhr

Neumond: 10. Oktober, 17:50 Uhr

Vollmond: 26. Oktober, 05:11 Uhr

Neumond: 9. November, 08:02 Uhr

Vollmond: 24. November, 15:53 Uhr

Neumond: 9. Dezember, 01:51 Uhr

Vollmond: 24. Dezember, 02:28 Uhr

Planeten-Parade: Venus, Merkur, Mars und Co.

Im Jahr 2026 präsentieren sich auch die Planeten in einer besonderen Konstellation. Wer gerne den Nachthimmel mit einem Fernglas oder Teleskop beobachtet, wird einige spannende Momente erleben.

Venus wird ab Februar als strahlender Abendstern im Westen sichtbar sein und sich ab dem 15. August am weitesten von der Sonne entfernen. Sie ist bis kurz vor Mitternacht zu sehen.

wird ab Februar als strahlender Abendstern im Westen sichtbar sein und sich ab dem am weitesten von der Sonne entfernen. Sie ist bis kurz vor Mitternacht zu sehen. Merkur zeigt sich rund um den 19. Februar am Abendhimmel, ein weiteres Zeitfenster gibt es um den 20. November am Morgen.

zeigt sich rund um den am Abendhimmel, ein weiteres Zeitfenster gibt es um den am Morgen. Saturn beginnt das Jahr noch als Abendstern, wechselt jedoch im Mai an den Morgenhimmel. Ab Oktober ist er dann die ganze Nacht sichtbar und lässt sich mit einem kleinen Teleskop gut beobachten.

beginnt das Jahr noch als Abendstern, wechselt jedoch im an den Morgenhimmel. Ab ist er dann die ganze Nacht sichtbar und lässt sich mit einem kleinen Teleskop gut beobachten. Mars ist zu Jahresbeginn zunächst unsichtbar, taucht aber im Juli am Morgenhimmel auf und wird bis zum Jahresende der Planet der Nacht.

ist zu Jahresbeginn zunächst unsichtbar, taucht aber im am Morgenhimmel auf und wird bis zum Jahresende der Planet der Nacht. Jupiter ist bis Ende Juni am Abendhimmel zu sehen, wird jedoch um den 29. Juli unsichtbar, wenn er sich mit der Sonne in Konjunktion befindet. Erst Mitte August zeigt er sich wieder am Morgenhimmel.

Sternschnuppenströme 2026

© Getty Images

Wer besonders viel Glück hat, wird im Jahr 2026 einige Meteorströme in ihrer vollen Pracht erleben. Besonders die Quadrantiden (vom 1. bis 10. Jänner) und die Perseïden (12. auf 13. August) sind die besten Gelegenheiten, um eine Sternschnuppe zu erblicken. Weitere Highlights sind die Leoniden: Vom 13. bis 30. November, am Morgenhimmel, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/s zu sehen. Das Jahr beenden die Geminiden. Vom 7. bis 17. Dezember, das Maximum ist in der Nacht vom 13. auf 14. Dezember zu erwarten, mit bis zu 120 Meteoren pro Stunde.

Ein Blick in den Himmel lohnt sich!