× Make-up-Trends 2025: Zwischen Soft Glam und easy Glow

2025 wird glowy, glossy und ganz schön mutig! Von strahlender Haut über bunte Wimpern bis hin zu kirschroten Lippen – die neuen Make-up-Trends setzen auf natürliche Frische mit einem Hauch Drama. Entdecken Sie, wie Sie mit wenig Aufwand ganz groß rauskommen!

Neue Saison, neue Trends – und 2025 verspricht einiges: Glanz, Farbe und Pflege stehen ganz oben auf der Beauty-To-do-Liste. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht gleich Ihren ganzen Kosmetikschrank austauschen. Vieles lässt sich mit ein paar smarten Kniffen (und vielleicht einer neuen Mascara) ganz easy umsetzen.

1. Glowy Skin: Strahlen wie frisch aus dem Wellnessurlaub

© Getty Images ×

Wer braucht schon einen Filter, wenn die Haut selbst aussieht wie „Soft Glow mit extra Hydration? 2025 geht es vor allem um strahlende, gepflegte Haut mit einem natürlichen Schimmer – so als hätte man gerade acht Stunden geschlafen, zwei Liter Wasser getrunken und ein Wochenende in der Toskana verbracht (auch wenn es in Wirklichkeit nur ein schneller Espresso war). Es dreht sich alles um den perfekten „No-Make-up-Look“ – also das Make-up, das aussieht wie gar keins, aber eben besser. Hauttönungen, cremige Balsame und zarter Highlighter sind Ihre neuen besten Freund:innen. Ein bisschen Bräune (aus der Tube, versteht sich) dazu – und fertig ist der Sommer-Glow.

2. Colorful Eyes: Mehr ist mehr – auf den Lidern jedenfalls

© Getty Images ×

Sagen wir es, wie es ist: Farbe ist zurück! Und zwar nicht dezent, sondern „Hallo, hier bin ich!“-mäßig. Ob pastellige Minttöne, reines Weiß, neonpinker Lidstrich oder royalblaue Wimperntusche – 2025 macht Ihre Augen zum Hingucker. Grafische Eyeliner-Styles und farbige Mascaras feiern ein Comeback - bunte Wimpern kommen in Tönen wie Violett, Smaragd oder Burgunderrot.Und mal ehrlich: So ein kleiner Farbtupfer kann Wunder wirken – selbst, wenn Sie ansonsten in der „Ich-trag-nur-Beige“-Fraktion unterwegs sind.

3. Lip Oil: Glossy, aber bitte ohne Kleben

© Getty Images ×

Lipgloss war gestern – heute schimmern unsere Lippen lieber in edlem Öl. Lippenöle kombinieren das Beste aus zwei Welten: satte Farbe + intensive Pflege. Die neuen Formeln sind pigmentiert, halten länger als Gloss und fühlen sich an wie ein Spa-Tag für die Lippen. Wir wollen Farbe, aber wir wollen auch gepflegte Lippen.

4. Braune Mascara: Die unterschätzte Heldin

© Getty Images ×

Schwarz war gestern – 2025 dreht sich alles um braune Wimperntusche. Klingt langweilig? Ist es aber nicht. Die neuen Nuancen reichen von zartem Taupe bis hin zu tiefem Espressobraun und sorgen für ein softeres, aber nicht weniger dramatisches Finish. Perfekt, wenn Sie Ihre Wimpern betonen wollen, ohne direkt in die "Drama-Queen"-Schublade zu rutschen. Pluspunkt: Braune Mascara passt sich Ihrer Haarfarbe an und wirkt dadurch besonders harmonisch.

5. Cherry Lips: Der Klassiker ist zurück – aber frischer denn je

© Getty Images ×

Ein sattes Kirschenrot auf den Lippen – mehr brauchen Sie nicht, um jedem Look ein Upgrade zu verpassen. Ob zum Glowy-Skin-Make-up oder einfach solo zu Sonnenbrille und Sleek Bun: Cherry Lips sind 2025 der ultimative Frischekick. Ein roter Lippenstift macht sofort wach – auch wenn man innerlich noch nicht wach ist. Da sagen wir doch: Her mit dem Muntermacher!

Ob Sie sich jeden Trend auf die Lider pinseln oder einfach ein bisschen Glanz in Ihren Alltag holen wollen – dieses Jahr lädt zum Spielen ein.