× Studie beweist: Das ist die attraktivste Haarlänge bei Frauen

Je länger das Haar, desto attraktiver wirkt eine Frau? Wenn es nach einer neuen Studie geht, stimmt das nicht. Sie hat die Haarlänge untersucht, die bei Frauen als besonders attraktiv wahrgenommen wird.

Lange Wallemähne, frecher Bob oder verspielter Pony – die Auswahl an Hairstyles ist riesig, und jede Frau hat ihren ganz eigenen Favoriten. Natürlich wählen wir unsere Frisur nicht danach, was Männer am attraktivsten finden, aber es ist dennoch spannend zu erfahren, welche Haarlänge allgemein als besonders ansprechend gilt. Eine aktuelle Studie liefert überraschende Erkenntnisse – und das Ergebnis ist vermutlich nicht das, was Sie erwarten würden.



Diese Haarlänge ist am attraktivsten

Neben einem tollen Outfit spielt die Pflege von Haut und Haar eine entscheidende Rolle für unser Aussehen und unser Wohlbefinden. Deshalb investieren wir viel Zeit und Liebe in unsere Mähne, besuchen regelmäßig unseren Friseur, um die Haare mit neuer Farbe aufzufrischen oder uns von Spliss zu befreien. Doch nicht nur die Frisur selbst, sondern auch die Haarlänge hat einen großen Einfluss auf die Attraktivität.

Wissenschaftler haben die Reaktionen von Männern und Frauen auf verschiedene Haarlängen untersucht und festgestellt, dass der mittellange Look – etwa schulterlang oder etwas länger – am positivsten wahrgenommen wird. Experten zufolge wirkt das Haar in dieser Länge oft gesünder und gepflegter als lange Mähnen, die durch Spliss und Trockenheit strapaziert wirken können. Zudem passt dieser Schnitt fast jeder Gesichtsform und lässt sich ohne großen Aufwand stylen.

Auch die Promis lieben den Long Bob

© Getty Images ×

Stars wie Zendaya, Selena Gomez und Hailey Bieber setzen schon lange auf die goldene Mitte. Ob sanfte Beach-Waves, glatte Styles oder lässige Messy-Looks – mittellanges Haar bietet unendliche Styling-Möglichkeiten. Wer für den Frühling noch einen frischen Look sucht, sollte den Long Bob unbedingt einmal ausprobieren.