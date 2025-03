Wann fühlen sich Frauen am schönsten? Eine Studie gibt Aufschluss

Wann fühlen sich Frauen am schönsten? Eine internationale Studie hat genau das untersucht – und das Ergebnis überrascht! Doch eins ist klar: Schönheit ist nicht nur eine Frage des Aussehens, sondern auch der Einstellung.

Schönheit kennt kein Alter – oder etwa doch? Eine internationale Studie der Kosmetikmarke Clinique und der Marktforschungsagentur Harris Poll hat über 8.000 Frauen weltweit befragt und herausgefunden, wann sich Frauen am attraktivsten fühlen. Und das Ergebnis dürfte einige überraschen!

Das magische Wohlfühlalter ist....

Im Durchschnitt gaben die Teilnehmerinnen an, dass sie sich mit 27 Jahren am schönsten fühlen. Interessanterweise gibt es aber regionale Unterschiede: In den USA und Japan steigt das Wohlfühlalter auf 32 Jahre. Offenbar haben hier nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch Faktoren wie Erfolg und Familie einen starken Einfluss darauf, wie wohl sich Frauen in ihrer Haut fühlen.

Natürlich ist das Empfinden von Schönheit stark davon geprägt, welchen Idealen wir ausgesetzt sind. Die Medien zeigen uns jahrzehntelang eine klare Definition von Attraktivität – doch diese beginnt sich langsam aber sicher zu verändern. Best Ager Models und Filmrollen für Frauen jenseits der 40 und 50 beweisen, dass Schönheit keine Frage des Alters, sondern der Einstellung ist.

Styling hilft – aber wahres Glück kommt von woanders

Die Studie ergab außerdem, dass neun von zehn Frauen sich automatisch besser fühlen, wenn sie gut gestylt sind. Das bedeutet aber nicht, dass Geld für Make-up und Designerkleidung glücklich macht – denn 72 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass finanzielle Mittel allein nicht das Geheimnis des Glücks sind. Was uns wirklich zufrieden macht? Beziehungen, Gesundheit und Kinder wurden als wichtigste Faktoren genannt. Interessanterweise spielt das äußere Erscheinungsbild jedoch eine große Rolle, wenn Frauen generell mit sich unzufrieden sind.

Fazit: Schönheit ist mehr als nur Optik

Ob 27, 32 oder 45 – das Alter, in dem wir uns am schönsten fühlen, hängt nicht nur von unserem Spiegelbild, sondern vor allem von unserem Selbstbewusstsein, unseren Lebensumständen und den vorherrschenden Schönheitsidealen ab. Die gute Nachricht: Diese Ideale wandeln sich. Und wir haben es in der Hand, unser eigenes Wohlfühlalter immer wieder neu zu definieren!