Haute Couture Austria Award 2024: Die Highlights der Preisverleihung

Heather Anne Mills erhält den Icon Award – Glamouröser Abend in der HEIDI HORTEN COLLECTION.

Bereits zum 21. Mal wurde am Montagabend in Wien das meisterhafte Handwerk der österreichischen Maßschneiderei gefeiert. Der Haute Couture Austria Award 2024 verwandelte die HEIDI HORTEN COLLECTION in einen Laufsteg der Extraklasse. Dabei bewiesen Österreichs DesignerInnen eindrucksvoll, dass sie mit internationalen Größen der Modewelt nicht nur mithalten können, sondern ihnen in Sachen Kreativität und Handwerkskunst ebenbürtig sind.

Unter dem Motto „The Blue Dimension“ präsentierten DesignerInnen aus Österreich ihre Couture-Kreationen, inspiriert von einem Kunstwerk des legendären Yves Klein. Rund 40 Einreichungen aus ganz Österreich zeigten die enorme Vielfalt und Qualität der heimischen Modeszene.

Haute Couture Austria Award 2024 © Katharina Schiffl ×

Haute Couture Austria Award 2024 kürt GewinnerInnen

Die Veranstaltung unter der Leitung von Initiator Wolfgang Reichl und Bundesinnungsmeisterin Christine Schnöll brachte eindrucksvoll die Kreativität und das Können heimischer Couturiers auf die Bühne. „Maßschneiderei ist nicht nur Handwerk – sie ist Kunst“, betonte Schnöll.

Heather Mills auf der Bühne mit Wolfgang Reichl (l.) und Dr. Sabine Apfolterer (r.) © Katharina Schiffl ×

Icon Award an Heather Anne Mills verliehen

Highlight des Abends war zweifellos die Verleihung des Icon Awards an Heather Anne Mills. Die erfolgreiche Vegan-Food-Unternehmerin, Aktivistin, Autorin, Entwicklerin von Prothesen, liebevolle Mutter, Extremsportlerin und mit 166 km/h ungebrochene Rekordhalterin im Speed Ski-Fahren mit Beinprothese ist so viel mehr als das ehemalige Model, das einst als Ex-Frau von Beatles-Star Paul McCartney Bekanntheit errang. Als Testimonial des Awards posierte sie für die von Modefotografin Sigrid Mayer inszenierte Kampagne und Lookbook-Fotos der diesjährigen Kollektion.

Nadine Mirada, Agnes Husslein-Arco, Heather Mills (v.l.n.r.) © Katharina Schiffl ×

Die Veranstaltung zog zahlreiche prominente Gäste an und bot mit dem eleganten Ambiente der HEIDI HORTEN COLLECTION einen würdigen Rahmen für den Höhepunkt der österreichischen Couture-Szene.