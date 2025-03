Mariella Ahrens nackt: "Wir können stolz auf unsere Körper sein!"

Zum bereits dritten Mal zog Schauspiel-Star Mariella Ahrens für das Magazin Playboy blank. Gleichzeitig feiert die 55-Jährige ihr Comeback in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten.“

Es sind definitiv gute Zeiten für die deutsche Schauspielerin, die in den letzten Wochen gleich mehrfach für Schlagzeilen sorgte: Serien-Junkies konnten sich über die Bekanntgabe der Rückkehr von Mariella Ahrens in der beliebten RTL-Soap „Guten Zeiten, schlechte Zeiten“ („GZSZ“) freuen. 30 Jahre nachdem die gebürtige Russin, die in Bulgarien und später in der DDR aufwuchs, ihre Schauspielkarriere bei dem Serien-Hit startete, gibt die inzwischen 55-Jährige ihr Comeback als Elinor Schwarz. Ebendieses sei inhaltlich ein „Spiel mit dem Feuer“, wie Ahrens betont. Und ein solches wagte die Powerlady auch mit einem weiteren Revival, das auch außerhalb der „GZSZ“-Community für Furore sorgt: Zum dritten Mal stand Mariella Ahrens für die deutsche Ausgabe des Magazins Playboy vor der Kamera. Einmal mehr zog sie dafür blank – und beweist, dass sie seit den Shootings 2001 und 2004 nichts an ihrem Selbstbewusstsein – und auch an ihrem Traumbody – in den letzten Jahren eingebüßt hat.

Mariella Ahrens in der April-Ausgabe des deutschen Playboy

Weitere Motive exklusiv unter https://www.playboy.de/coverstars/mariella-ahrens-april-2025 © Philip la Pepa für Playboy Deutschland

"Das Alter ist nicht wichtig!"

Das Wichtigste sei jedoch die innere Schönheit, die auch nach außen strahlt, betont die zweifache Mutter (Lucia, 17, und Isabella, 25) im Interview mit dem Männermagazin. „Diese Fotos sind eine schöne Möglichkeit, um Frauen zu sagen, dass das Alter nicht wichtig ist.“Doch obwohl viele Frauen immer selbstbewusster seien, „denken Frauen in meinem Alter oft, sie müssten alles verdecken, nur noch längere Röcke tragen, und dass kurz nicht mehr geht, weil es angeblich nicht zum Alter passt – totaler Quatsch!“, erklärt die Beauty in der „Bild“-Zeitung. Ihre ästhetischen Playboy-Fotos sollen daher Frauen über 50 Mut machen und die Scheu nehmen, zu ihrem Körper zu stehen und diesen auch gerne nackt zu zeigen. „Sie können stolz sein auf ihren Körper und auf die Frau, zu der sie geworden sind. Sie müssen auch nicht alles perfekt an sich finden, perfekt ist niemand“, lautet Ahrens Appell – und verrät auch gleich, dass es in Sachen Liebe ebenfalls Neuigkeiten in ihrem Leben gibt.

Weitere Motive exklusiv unter https://www.playboy.de/coverstars/mariella-ahrens-april-2025 © Philip la Pepa für Playboy Deutschland

Weitere Motive exklusiv unter https://www.playboy.de/coverstars/mariella-ahrens-april-2025 © Philip la Pepa für Playboy Deutschland

Frisch verliebt und sehr glücklich

Sehr verliebt ist die Schauspielerin, die sich 2015 vom Vater ihrer Töchter, Patrick Graf Faber-Castell (59), trennte. Inzwischen sind die beiden gute Freunde – und Mariella Ahrens schon seit längerem wieder vergeben. Vor etwa einem halben Jahr habe sie den neuen Mann in ihrem Leben kennengelernt – öffentlich zeigen werde sie diese Liebe aber nicht, so Mariella Ahrens im Interview anlässlich des SemperOpernballs, wo sie der Kinder wegen mit ihrem Ex auf dem Red Carpet posierte. Über ihre neue Liebe verrät sie: „Wir haben uns in Köln kennengelernt, als ich Theater gespielt habe. Er wusste nicht, wer ich bin, und ist mir sofort sehr liebevoll und aufmerksam begegnet.“

Mariella Ahrens und ihr Ex Patrick Graf von Faber-Castell mit ihren Töchtern Isabella und Lucia beim SemperOpernball. © Getty ×

Ihre neue Liebe bleibt ihr Geheimnis

Ihre Freizügigkeit im Rahmen des Playboy-Shootings dürfte also das frische Glück keineswegs getrübt haben. Im Interview zieht die 55-Jährige auch offen über das Thema Untreue Bilanz: „Einen Ausrutscher könnte ich verzeihen. Zwei nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Monogamie funktioniert, aber man hört und erlebt es zu oft anders. Ich glaube, dass es in einer langjährigen Beziehung zu viele Versuchungen gibt. Und dass die gefährlich sind, vor allem wenn die Kommunikation und das Sexualleben nicht mehr so intakt sind“, so Ahrens. Und welche Rolle spielt Sex in ihrem Leben? „Sex sollte Spaß machen. Und vor allen Dingen keinen Druck auslösen. Ich finde es so schade, wenn man einen Wettbewerb daraus macht. Es geht doch nicht darum, wie oft man ihn hat, sondern darum, wie gut er ist.“