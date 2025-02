Nach dem Opernball ist vor der Ballnacht der Friseure

Wenn die Glitzerwelt des Wiener Opernballs verblasst, steht bereits das nächste glanzvolle Ball-Highlight bevor: die Ballnacht der Friseure. Am Samstag, 1. März 2025, versammelt sich die Elite der Friseurbranche im festlichen Ambiente des Parkhotel Schönbrunn, um ihr Handwerk und ihre Kreativität zu feiern. Zum ersten Mal kann ganz Österreich live mitentscheiden, welche Design-Muse einen der drei begehrten Trophäen - die „Goldene Locke“ - mit nach Hause nehmen darf. Ab 19 Uhr ist es möglich, die eindrucksvollste Frisur zu bewerten und somit aktiv an der Wahl teilzunehmen.

Die rund 1.500 Ballgäste, darunter zahlreiche prominente Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft, erwartet am Ball der schönsten Frisuren Österreichs ein hochkarätiges Programm mit Live Acts von unter anderem „Miss Black Voice“ Stella Jones, Stimmwunder Wolf Frank und der singenden Miss Europe Beatrice Turin. Das ptArt Orchester unter der Leitung von Norbert Hebertinger wird die Tanzfläche zum Schwingen bringen, ebenso wie die Bands Crew 2000 und SUGAR OFFICE sowie DJ Muna.

Zuhause und doch dabei – Dank App

Für all jene, die keine Karten ergattern konnten, wird es möglich sein, via App mitzuentscheiden, welche Design-Muse einen der drei begehrten Trophäen - die „Goldene Locke“ - mit nach Hause nehmen darf. Ab 19 Uhr können die eindrucksvollsten Frisuren bewertet werden, und somit aktiv an der Wahl teilgenommen werden. Einfach kostenlos die App „WKO Friseure“ downloaden und voten.

Neben der Publikumswahl bestimmt eine hochkarätige Fachjury, unter anderem mit Trendscout und Kreativdirektor Wolfgang Reichl, die drei spektakulärsten Frisuren-Kreationen. Die Bewertungskriterien umfassen nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch das Gesamterscheinungsbild der Designmuse - ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos „Shiny - Glanz und Glimmer“.

Ein starkes Zeichen für den guten Zweck



Die Ballnacht der Friseure ist nicht nur ein Fest des Handwerks und der Kreativität, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für den guten Zweck. Die Erlöse aus dem Casino sowie Spenden für innovative Leuchtelemente, die unter anderem in Frisuren integriert werden können, kommen dem Verein Haarfee zugute. Diese Organisation setzt sich dafür ein, Kindern mit krankheitsbedingtem Haarverlust Echthaarperücken zur Verfügung zu stellen - ein wertvolles Geschenk für neues Selbstvertrauen und Lebensfreude.

Die große Tombola

Ein weiteres Highlight des Balls ist die große Tombola: Es winken Gewinne wie z. B. eine Vorstellung in der Magic World Vienna für 20 Personen, Premierenkarten für „La Traviata“ in der Oper Burg Gars mit anschließendem Künstlerempfang, ein Besuch in der VIP-Loge von BlitzBlank bei einem Rapid Wien-Spiel für zwei Personen, ein Aufenthalt in Altenmarkt-Zauchensee, zur Verfügung gestellt von Schneider Gössl, sowie ein Casino-Erlebnis der Extraklasse.

Die Vorfreude auf diesen einzigartigen Branchenball ist groß. Die Ballorganisatoren Robert und Gabi Schwenk fassen die Begeisterung treffend zusammen: „Wir freuen uns riesig, vor allem darauf, alle Innungsmeister aus den Bundesländern, mehr als 70 Friseure, hunderte Lehrlinge und zahlreiche Prominente aus Kunst, Kultur und Wirtschaft willkommen zu heißen. Dieser Ball ist nicht nur ein Höhepunkt der Friseurbranche, sondern auch ein echtes Gemeinschaftsprojekt, das nur dank der Unterstützung eines engagierten Teams und zahlreicher Partner realisiert werden kann. Besonders danken wir unseren Hauptsponsoren, der Wiener Landesinnung, L'Oréal, Vargahair und Wella. Ohne diese wertvolle Unterstützung wäre die Umsetzung dieses bedeutenden Branchen-Events schlichtweg nicht möglich.“



Restkarten sind unter www.dieballnacht.at erhältlich.