× Riesen Erfolg für den ersten MADONNA Body & Soul Escape!

Österreichs größtes wöchentliches Frauenmagazin MADONNA lud zum ersten Body & Soul Escape mit renommierten Expert:innen ins Palais Festetics.

MADONNA verwandelte das prachtvolle Palais Festetics in Wien in einen Hotspot für alle, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringen wollen. Der erste MADONNA Body & Soul Day lockte über 1.000 Gäste an und bot pure Inspiration rund um die neuesten Trends in Sachen Gesundheit, Wellbeing und Better Aging wie Detox, Menopause oder Hormone.

Exklusive Workshops und spannende Talks

Die Palette reichte von spannenden Talks für ein langes, vitales Leben bis zu Beauty-Insider Tipps: Hier drehte sich alles um ganzheitliches Wohlbefinden – stilvoll, modern und mit viel positiver Energie! Ein Tag, der nicht nur informierte, sondern berührte und begeisterte, denn rund 30 ausgewählte Marken stellten vor Ort ihre neuesten Produkte aus den Bereichen gesunde Ernährung, Schönheit und Gesundheit vor, die die Besucherinnen und Besucher zu attraktiven Vorteilspreisen vor Ort erwerben konnten.

Daniela Schimke, Jenny Magin, Nina Ruge, Johannes Huber, Nina Fischer (v.l.n.r.) Prim. Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg (l.) und Dr. Kristina Worseg (r.) Nina Fischer (l.), Ernst Minar (m.), Bianca Speck (r.) Nina Ruge (l.) und Univ. Prof. DDr. Johannes Huber (r.) Shadi Pouyazadeh (l.) und Bianca Speck (r.) Cathy Zimmermann MADONNA-Herausgeberinnen Daniela Schimke (l.) und Jenny Magin (r.) Skin-Masterclass mit Biotherm Yoga-Class mit Julia Pross Fitness Class mit John Harris

Ein besonderes Highlight waren die spannenden Talks hochkarätiger Expertinnen und Experten, u. a. mit Gentechnik-Pionier Prof. DDr. Johannes Huber, der das Hormonsystem der Frau bildhaft als fein abgestimmtes Schweizer Uhrwerk beschrieb, während er jenes des Mannes augenzwinkernd mit einer Swatch verglich und ergänzte: „Der beste Arzt ist der eigene Körper – hören Sie auf ihn.“ Weiters sprach Prof. Huber über das Tabu-Thema Menopause, das keines mehr ist, sowie über die Vorurteile und Wirksamkeit von Hormonersatztherapien.

Mit Spannung wurde auch der Panel-Talk mit Longevity-Pionierin Nina Ruge erwartet. Die Autorin, Moderatorin und Biologin beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem komplexen Feld „Longevity“ und kommt zum Schluss: „Einfache Antworten, was man tun kann für Better-Aging, gibt es nicht, daher widme ich mich dem Thema von der wissenschaftlichen Seite. Das Ziel ist, ich will spät sterben, aber das gesund!“ Dazu passend sprach Alpinamed-Lady Petra Weissenböck über das goldene Gewürz „Safran“ als natürliches Antidepressivum.

Mit echten Neuigkeiten ließ das prominente Ärzte-Paar Dr. Artur Worseg und Dr. Kristina Worseg aufhorchen: „Wir haben ein neues Projekt in Planung – wir ziehen wieder in die Stadt ins Looshaus am Michaelerplatz in Wien 1, wo wir eine neue Form der Medizin anbieten werden. Darüber hinaus beantworteten sie Fragen der Besucherinnen und Besucher über die Trends der Plastischen Chirurgie sowie der ästhetischen Zahnmedizin.

Nicht nur schauen, sondern selbst erleben – das war das Motto beim MADONNA Body & Soul Day. Die Besucherinnen und Besucher konnten bei interaktiven Workshops aktiv mitmachen und neue Energie tanken.

Meditationscoach Shadi Pouyazadeh entführte die Gäste in eine Welt der Achtsamkeit, während Yoga-Lehrerin Julia Pross mit ihrer sanften Yoga-Session für entspannte Momente sorgte. Wer mehr für die Haut tun wollte, war bei Biotherm genau richtig: In der exklusiven Skincare-Class drehte sich alles um strahlende Pflege von innen und außen. Für alle, die es lieber sportlich mögen, bot die Power-Class von John Harris die perfekte Gelegenheit, in das neue Fitnessprogramm der beliebten Studio-Kette reinzuschnuppern.