Betrunkener griff Freundin ins Lenkrad und schlug sie

Ein betrunkener Kärntner hat seiner 30-jährigen Freundin in der Nacht auf Samstag bei der Heimfahrt ins Lenkrad gegriffen und sie - nachdem sie den Pkw angehalten hatte - mit Faustschlägen verletzt.

Eine Passantin, die ihr helfen wollte, wurde ebenfalls durch Faustschläge verletzt. Die beiden Frauen wurden im Klinikum Klagenfurt behandelt, der Mann flüchtete zu Fuß, wurde aber wenig später festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Streit als Auslöser

Die Klagenfurterin hatte ihren 32-jährigen Freund gegen 21.30 Uhr bei seinem Bekannten in Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) abgeholt. Bei der Heimfahrt nach Klagenfurt dürfte ein Streit entbrannt sein, der stark alkoholisierte Mann griff seiner Freundin während der Fahrt ins Lenkrad. Die Frau hielt in Poggersdorf vor einem Lokal und stieg aus.

30-Jährige kam zur Hilfe

Der 32-Jährige stieg ebenfalls aus und fing sofort an, auf seine Freundin einzuschlagen. Selbst als sie am Boden lag, machte er damit weiter. Aufgrund der Schreie wurde eine 30-Jährige in der Nähe aufmerksam und eilte der Frau zu Hilfe. Der Mann ließ von seinem Opfer ab und stieg ins Auto, kam jedoch gleich zurück und griff die couragierte Helferin mit mehreren Faustschlägen an, bevor er zu Fuß flüchtete. Der Schläger wurde wenig später in Klagenfurt festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Zudem wird er angezeigt.