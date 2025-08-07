Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Attentat in Villach
© APA

14-Jähriger tot

Terror in Villach: Ermittlungen abgeschlossen

07.08.25, 09:55 | Aktualisiert: 07.08.25, 11:53
Teilen

Diese Woche ist der Tatverdächtige zum letzten Mal einvernommen worden.  


Ktn. Nach dem Messerattenat in Villach im Februar hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ihre Ermittlungen abgeschlossen. Sie erstellt nun einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Graz. 

Bei dem Angriff im Februar soll ein 24-jähriger Syrer einen 14-jährigen Burschen getötet und fünf weitere Menschen teils lebensgefährlich verletzt haben. Ein Opfer wird ein Leben lang Medikamente nehmen müssen. Es gilt die Unschuldsvermutung, am Dienstag hat die letzte Einvernahme stattgefunden. 

Ob und welche Straftat die Staatsanwaltschaft anklagen will, das erfährt vorerst nur die Oberstaatsanwaltschaft Graz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden