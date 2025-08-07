Terror in Villach: Ermittlungen abgeschlossen

Diese Woche ist der Tatverdächtige zum letzten Mal einvernommen worden.



Ktn. Nach dem Messerattenat in Villach im Februar hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ihre Ermittlungen abgeschlossen. Sie erstellt nun einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Graz.

Bei dem Angriff im Februar soll ein 24-jähriger Syrer einen 14-jährigen Burschen getötet und fünf weitere Menschen teils lebensgefährlich verletzt haben. Ein Opfer wird ein Leben lang Medikamente nehmen müssen. Es gilt die Unschuldsvermutung, am Dienstag hat die letzte Einvernahme stattgefunden.

Ob und welche Straftat die Staatsanwaltschaft anklagen will, das erfährt vorerst nur die Oberstaatsanwaltschaft Graz.