Karner: Terroristische Bedrohung hat sich verschärft

Karner sagt, dass sich seit dem Überfall der Hamas auf Israel die terroristische Bedrohung verschärft hat. In Europa und Österreich. Die Terrorwarnstufe in Österreich ist auf der zweithöchsten Stufe.

Er erinnert an das Massaker im Bataclan in Paris, den Angriff auf die Warteschlange bei Ariana Grande, die Toten in England beim Taylor Swift Tanz-Event in Southport.