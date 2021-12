Autolenker fuhr Radfahrer an und flüchtete

48-Jähriger stürzte und wurde schwer verletzt.

Ein Fahrradlenker ist Donnerstagfrüh in seinem Heimatbezirk Gänserndorf angefahren und schwer verletzt worden. Der 48-Jährige war laut Aussendung der Polizei auf der Landesstraße 2 aus Markgrafneusiedl kommend Richtung Obersiebenbrunn unterwegs gewesen, als ihn kurz vor 6.30 Uhr ein nachkommendes Auto touchiert haben dürfte. Der Unbekannte am Steuer soll Fahrerflucht begangen haben. Der 48-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Die Exekutive bat um Hinweise.

Der Fahrradlenker konnte selbstständig eine Bekannte verständigen, die wiederum die Rettungskette in Gang setzte. Der Mann wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien transportiert. An der Unfallstelle wurde der rechte Seitenspiegel eines dunkelgrau lackierten Pkw der Marken Citroen oder Peugeot gefunden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Leopoldsdorf im Marchfelde (Tel.: 059133-3211) erbeten.