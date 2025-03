× Freie Fahrt in der Wachau – B33 ab morgen wieder befahrbar

Nach dem Felssturz vor mehr als neun Monaten in Schönbühel-Aggsbach im Bezirk Melk in der Wachau wird die Aggsteiner Straße (B33) am Freitag ab 9 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

"Wir haben grünes Licht für die Freigabe - ab morgen früh ist die Aggsteiner Straße wieder offen. Damit halten wir Wort und liefern schneller als geplant“, teilte LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) nach der behördlichen Begehung der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen im Bereich des Felssturzes mit. Dank des hohen Einsatzes aller Beteiligten und der Ausweitung der Arbeitszeiten auf Wochenenden und Feiertage konnte das Projekt deutlich schneller abgeschlossen werden als geplant: "Unser Einsatz hat sich gelohnt - wir haben den Turbo gezündet und können die Verkehrsader früher als erwartet wieder für den Verkehr freigeben. Ich danke allen, die bei diesem Kraftakt mitgezogen haben“, so Landbauer. Sowohl die Straße als auch der begleitende Radweg seien ab morgen wieder durchgängig befahrbar. Eine halbseitige Sperre mit Ampelregelung sei nicht mehr notwendig. Temporäre Einschränkungen kann es lediglich noch während der abschließenden Asphaltierungsarbeiten oder der geplanten Spritzbegrünung geben. Felssicherung war enorme Herausforderung Im Bereich der Absturzstelle konnte die sechs Meter hohe Seilsperre auf einer Länge von rund 90 Metern fertiggestellt werden. Die Anschlussbereiche nördlich und südlich wurden mit der Rock&Safe-Technologie und Betonleitwänden gesichert, um Steine und kleinere Felsen von der Fahrbahn abzuhalten. "Sicherheit stand für mich immer an erster Stelle - gleichzeitig war klar: Wir setzen alles daran, diese wichtige Verbindung für die Bevölkerung so rasch wie möglich wieder freizugeben. Die Felssicherung war eine enorme Herausforderung. © iC consulenten ZT GmbH Müllegger/Liegler × Um größtmögliche Sicherheit für unsere Arbeiter und Fachkräfte zu gewährleisten, mussten die Felsmassen Schritt für Schritt von oben nach unten abgetragen werden. Auch die Sicherungsmaßnahmen konnten ausschließlich in dieser Reihenfolge ausgeführt werden - großteils händisch, unter extremen Bedingungen und gesichert am Seil in der Felswand“, schildert Landbauer die Dimension des Projekts. Öffis fahren wieder Auch der öffentliche Verkehr nimmt am Montag, 24. März 2025, wieder den Normalbetrieb auf. Die Schulen wurden bereits informiert. Fahrgastinformationen werden ab morgen in den Bussen der betroffenen Linie ausgehängt: „Die Buslinie 720, die Krems über Rossatz und Aggstein mit Melk verbindet, verkehrt dann wieder nach Fahrplan und auf der gewohnten Strecke. Damit sind auch unsere Pendler und Schüler wieder wie gewohnt unterwegs“, gibt Landbauer bekannt. © DOKU-NÖ × Am 3. Juni vergangenen Jahres waren rund 6.000 Kubikmeter Gestein mit einem Gewicht von etwa 12.000 Tonnen zwischen den Ortschaften Aggsbach-Dorf und Aggstein abgegangen. Der Abschnitt der B33 und des Donauradweges wurden gesperrt. Es gab keine Verletzten.