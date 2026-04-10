Schallaburg als größte Zeitkapsel Österreichs

Die Landesausstellung auf der Schallaburg zeigt das letzte Jahrzehnt vor dem Digitalzeitalter - mit Walkman, Tschernobyl, Punk und Mauerfall. 700 Exponate allein gibt es aus der Bevölkerung!

Wer die 80er selbst erlebt hat, wird sentimental. Wer sie nicht kennt, wird staunen. Die neue Jahresausstellung auf der Schallaburg (Bezirk Melk) nimmt mit in ein Jahrzehnt voller Widersprüche - Punk trifft Birkenstock, Aerobic-Outfit neben Nieten-Jacke, Walkman-Euphorie neben Tschernobyl-Schock. Und das alles mit Hunderten Originalobjekten, die echte Menschen eingeschickt haben.

Die 80er waren ein Jahrzehnt der Gegensätze

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Auf der einen Seite technische Aufbrüche im Rekordtempo: CD, Walkman, künstliche Befruchtung - und der Commodore 64 im Wohnzimmer. Auf der anderen Seite Kriege, Wettrüsten und der Reaktorunfall in Tschernobyl, der die Welt erschütterte. Schließlich fiel die Berliner Mauer - und mit ihr der gesamte Warschauer Pakt.

Auch politisch war Österreich in Aufruhr

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Die Waldheim-Affäre spaltete das Land und brachte die NS-Opferthese zu Fall. Jörg Haider betrat als neuer Typ des Populisten die politische Bühne. Die Grünen zogen zum ersten Mal ins Parlament ein. Und Sankt Pölten wurde zur Landeshauptstadt - ein Startschuss, der bis heute wirkt.

"Damals schaute man nach vorn"

Kuratorin Martina Zerovnik, selbst ein Kind der 80er, bringt es auf den Punkt: "Damals schaute man nach vorne - heute hat man das Gefühl, es geht eher nach hinten." Schallaburg-Geschäftsführer Erwin Klissenbauer, der 1982 maturierte, erinnert sich: "Ich würde mir diesen Schwung von damals manchmal heute wieder wünschen."

Nach einem Aufruf an die Bevölkerung gab es sage und schreibe 700 Einsendungen - Kleidung, Fotos, Schachcomputer, elektrische Schreibmaschinen, Interrail-Tickets und vieles mehr. Auf 17 Räumen können Großeltern mit ihren Enkeln ausprobieren, wie man Tipp-Ex benutzt, ein Wählscheiben-Telefon bedient oder im Flipperraum die eigenen Pinball-Künste unter Beweis stellt. Besucht man die Landesausstellung auf der Schallaburg, eröffnete sich einem die größte Zeitkapsel Österreichs - jetzt heißt es also: Tickets sichern!