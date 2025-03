Heringsschmaus in OÖ: Vom Fischmarkt bis Take Away-Boxen

Am Aschermittwoch werden viele Traditionen gepflegt.

Mit dem Aschermittwoch am 5. Dezember beginnt die 40-tägige Fastenzeit als Vorbereitung auf das Osterfest. Eswerden die Altarbilder mit Fastentüchern verhüllt: Bischof Manfred Scheuer leitet um 18.15 Uhr den Aschermittwochsgottesdienst im Mariendom. In der Ursulinenkirche wird nach der Liturgie um 19 Uhr die Filminstallation "Das menschliche und das tierische Wesen" gezeigt.

Vielerorts wird auch die Heringsschmaustradition gepflegt.





© Hoftaverne Atzmüller ×

Trend geht zu Heringsschmaus-Boxen

Beim Hamburger Fischmarkt Im Josef auf der Linzer Landstraße wird ordentlich aufgetischt. Ein üppigeres Fischbuffet als hier findet man in Linz kaum. Es sind noch Plätze frei für den Fisch-Mittagsbrunch von 10 bis 16 Uhr um 38 Euro/Person. Und abends das famose Fischmarkt-Buffet (17-23 Uhr, 58,-/Person) Reservieren unter Tel.: 0732/773165. Viele Lokale sind schon ausgebucht, bieten aber Boxen an: Der Lehner Wirt in Linz-Urfahr bietet eine "Lehner Mee(h)r Box. Spezialitäten aus Fluß & Meer" um 36,90 Euro an. Tel.: 0732 730510.In der Hoftaverne Atzmüller in Waxenberg (Bez. Urfahr-Umgebung) laufen die Fischwochen bis 30.März.