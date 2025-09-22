Kaiser's serviert in Wels jetzt Schmarrn

Streetfood neu gedacht, regional und handgemacht.

Wels. Mit Kaiser's Kaiserschmarrn zieht eine süße Innovation in die Welser Innenstadt ein. Seit 12. September bringt das junge Streetfood-Konzept den österreichischen Klassiker in die Bäckergasse 9. Schnell, frisch und handgemacht wird der Schmarrn mit über 15 Toppings und fünf Saucen individuell verfeinert.

Franchise-Partner Petar Marijokovic setzt dabei auf Regionalität und Qualität. Ziel ist es, das traditionelle Dessert mit modernen Ansprüchen zu verbinden. Der Schmarrn wird live zubereitet und kann direkt vor Ort genossen oder mitgenommen werden – ein Genuss für Touristinnen, Schülerinnen und alle, die Süßes lieben.