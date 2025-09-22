Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kaisers eröffnete in Wels.

Kaiserschmarrn

Kaiser's serviert in Wels jetzt Schmarrn

22.09.25, 12:26 | Aktualisiert: 22.09.25, 14:10
Teilen

Streetfood neu gedacht, regional und handgemacht.

Wels. Mit Kaiser's Kaiserschmarrn zieht eine süße Innovation in die Welser Innenstadt ein. Seit 12. September bringt das junge Streetfood-Konzept den österreichischen Klassiker in die Bäckergasse 9. Schnell, frisch und handgemacht wird der Schmarrn mit über 15 Toppings und fünf Saucen individuell verfeinert.

Franchise-Partner Petar Marijokovic setzt dabei auf Regionalität und Qualität. Ziel ist es, das traditionelle Dessert mit modernen Ansprüchen zu verbinden. Der Schmarrn wird live zubereitet und kann direkt vor Ort genossen oder mitgenommen werden – ein Genuss für Touristinnen, Schülerinnen und alle, die Süßes lieben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden