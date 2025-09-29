Primetals sichert sich Millionenauftrag in China

Großauftrag für Linzer Industrie: Primetals Technologies errichtet ESP-Anlage in China.

Linz. Der Linzer Anlagenbauer Primetals Technologies Austria hat einen Millionenauftrag der chinesischen Shanxi Jingang New Materials erhalten. Am Standort in Jincheng errichtet Primetals eine hochmoderne ESP-Anlage zur Erzeugung von Stahlband im Endlosverfahren. Auch die komplette Elektronik und Automatisierung wird geliefert. Das Auftragsvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich, genaue Zahlen wurden nicht genannt.

Die neue Dünnbrammengieß- und Walzanlage auf Basis des Arvedi-ESP-Konzepts wird Banddicken zwischen 0,7 und 12,7 Millimetern erzeugen – mit Fokus auf Hightech-Stahlsorten wie Elektrostähle, Tiefziehgüten und Warmumformstähle. Primetals unterstützt auch bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien wie hochsiliziumhaltiger Elektrostähle oder ultraniedrigkohlenstoffhaltiger Sorten. Das erste Coil soll im ersten Quartal 2027 produziert werden. Primetals Technologies ist Teil der Mitsubishi Heavy Industries Group und beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeitende – davon rund 1.800 in Linz.