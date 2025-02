LIVE-Ticker: Nächste Runde im Poker um Blau-Schwarz

Kickl äußerte sich vor Verhandlungen

Kurz vor dem Start der heutigen Verhandlungsrunde äußerte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Wir sind in einer schwierigen Situation in Österreich, die Arbeitslosigkeit, die Energiepreise steigen und wir brauchen eine Kehrtwende in der Asyl-Politik", so Kickl. Wir haben ja drei Monate lang nach der Wahl gehört, dass 'nicht weiter wie bisher' das Motto ist. Darum geht's. Es geht jetzt um fünf gute Jahre für Österreich."





Auf Nachfrage bestätigte er, das Innenministerium für die FPÖ zu beanspruchen. "Das Innenressort ist ein gutes Ressort, ein wichtiges Ressort. In blauer Hand wäre das am besten aufgehoben." Bei den heutigen Verhandlungen dürfte - wie bereits gestern - auch FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz dabei sein. Er gilt als einer der Favoriten für den Innenminister-Posten - sofern Blau-Schwarz überhaupt zustande kommt und das Ressort an die Freiheitlichen geht.