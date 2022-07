Die Stadt Krk - ein ideales Reiseziel für einen Familienurlaub oder ein Abenteuer mit Freunden!

Nah und gleichzeitig entfernt genug — eine dreitausend Jahre alte Stadt mit allen Annehmlichkeiten der Moderne. All dies beschreibt die charmante Stadt Krk auf der gleichnamigen Insel, die durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist, und wir verraten Ihnen weitere Gründe und Aktivitäten, für die Sie Ihren nächsten Urlaub genau hier verbringen möchten!

Schalten Sie ab! Aber nah…

Tauchen Sie diesen Sommer in die mystische Geschichte der 3000 Jahre alten Stadt Krk auf einer der größten und nächstgelegenen Inseln der Adria ein. Die Stadt Krk hat sich seit der Antike bis ins Mittelalter entwickelt, sodass Sie in den gepflasterten Straßen Architektur aus fast allen historischen Epochen finden. Machen Sie einen Spaziergang entlang der alten Mauern und erklimmen Sie sie in der Burg Frankopan, biegen Sie auf der Suche nach einer Kulisse für das perfekte Foto in eine schmale Straße aus Kopfsteinpflaster ein und genießen Sie die authentische adriatische Atmosphäre der Stadt Krk. Und dann schauen Sie sich an, wie Krk vom offenen Meer aus aussieht. Ein Kajak oder SUP bieten Ihnen unvergessliche Ausblicke auf das historische Stadtzentrum mit monumentalen Verteidigungsmauern, die seit Jahrhunderten Schiffe willkommen heißen. Es ist Zeit für Zen :)

Verbringen Sie einen Tag an einem versteckten Strand und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen

Kristallklares Meer in einer stillen Bucht, unberührte Natur, Ruhe oder aufregende Aktivitäten an Stadtstränden? Die Insel Krk verfügt über eine große Anzahl von Stränden mit Qualitätssiegel, insbesondere in der Stadt Krk, aber nicht weit von der Stadt entfernt befinden sich einige der schönsten Strände, von denen einige wild und schwer zugänglich sind, aber auf jeden Fall einen Besuch und die Anstrengungen wert sind. Schwimmen, tauchen, sonnenbaden und das endlose blaue Meer genießen! Mit ausgezeichneten Stadtstränden in Krk, wie zum Beispiel Dražica mit aufregenden Inhalten oder Porporela und Portapisana mit Ausblick auf die alten Mauern und natürlich vielen anderen Stränden — nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie ein einzigartiges Gefühl von Frieden und Erfüllung an den schönsten versteckten Stränden in der Nähe. Für einen unvergesslichen Familienausflug empfehlen wir einen Besuch an einem der schönsten Strände der Insel Krk, der für die besondere goldene Farbe der hohen Klippen, die ihn umgeben, bekannt ist, der Golden Beach, der lokal als Velo Čelo oder Biškupići bekannt ist. Es kann nur auf dem Seeweg erreicht werden, also mieten Sie ein Boot, rufen Sie ein Taxiboot oder wählen Sie ein Ausflugsboot. Ein wahres Paradies erwartet Sie - ein weißer Kiesstrand, der vom türkisfarbenen Meer umspült wird. Abenteurern empfehlen wir, die Halbinsel Prniba mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu entdecken. Diese grüne Halbinsel liegt nur wenige Kilometer südöstlich der Stadt Krk und bietet zahlreiche einsame Strände und den hervorragenden Schatten des Pinienwaldes. Halten Sie an und genießen Sie nach einer Erfrischung im Meer die Gerüche, Geräusche und unvergesslichen Ausblicke.

Erwecken Sie das Kind (in Ihnen)!

Sind Sie bereit, ein Pirat zu werden und auf Schatzsuche zu gehen? Oder möchten Sie lieber die Unterwasserwelt erkunden? Oder möchten Sie Ihr Meeresabenteuer lieber mit einem Schiffsmodellbau-Workshop abrunden? Egal wie alt Sie sind, diese Aktivitäten werden Sie zum Lächeln bringen. Abgesehen von thematischen Ausflügen und Halb-U-Boot-Fahrten gibt es auf Krk zwei Aquarien, Interpretationszentren und … naja, wir werden hier ja wohl nicht alles verraten.

Geheimtipp: Spaß im Grünen! Besuchen Sie Familienbauernhöfe oder lokale Agriturismen in der Nähe der Stadt Krk! Gönnen Sie sich ein traditionelles Essen in einem einheimischen Steinhaus. Das Essen ist hausgemacht und einfach, und die Unterkunft bietet einen echten Urlaub abseits der Massen. Auch das Hinterland der Stadt Krk bietet zahlreiche Outdoor-Aktivitäten, wie zum Beispiel Paintball.

Machen Sie das Beste aus Ihrem Tag

Erkunden Sie Krk mit dem Fahrrad, erfrischen Sie sich in einer der versteckten Buchten oder machen Sie eine Pause im Schatten der Pinien und genießen Sie die Aussicht. Machen Sie eine Bootsfahrt und entdecken Sie die kleine Insel Plavnik, die nicht weit von der Stadt Krk entfernt liegt und für ihre wunderschönen Buchten und Kiesstrände bekannt ist. Die Insel hat auch interessante Bewohner - Damhirsche und faszinierende Gänsegeier. Oder machen Sie einen gemütlichen Spaziergang. Von der Stadt Krk aus gibt es viele Wanderwege, die Sie durch Olivenhaine und kleine Inselstädte führen, viele voller Geheimnisse, die Sie erkunden möchten. Bringen Sie eine Wanderkarte mit und begeben Sie sich auf ein weiteres entspanntes Abenteuer, das Ihnen die Stadt Krk bietet.

Schwelgen Sie in Gastro-Hedonismus

Sobald Sie Ihren Geist genährt haben, ist es an der Zeit, auch Ihren Körper zu nähren. Besuchen Sie eines der vielen Restaurants und Tavernen der Stadt und lassen Sie sich von Krk verwöhnen. Probieren Sie die berühmten Kvarner-Garnelen oder frischen Spitzenfisch mit hausgemachter Šurlice – einem einheimischen handgemachten Teig. Verpassen Sie nicht das Lamm von Krk, das auch von den alten Römern serviert wurde. Genießen Sie auch den Schinken von Krk, der durch eine geografische Angabe geschützt ist. Er ist zart und leicht, mit einem Geschmack, der an Butter erinnert. Besuchen Sie das Krker Schinkenhaus, wo Sie mehr über die Herstellung des Krker Schinkens erfahren und natürlich verschiedene Schinkengerichte und lokale Spezialitäten probieren können. Der Schinken wird hier von Käse begleitet, der reich an Aromen von Heilkräutern ist. All dies sollte immer mit hausgemachtem Olivenöl gewürzt werden, das zu den hochwertigsten Olivenölen der Welt zählt. Probieren Sie zum Nachtisch die lokale Spezialität Presnac, dann die originellen Desserts aus getrockneten Feigen, Frischkäse, und wir empfehlen auch frittierte Desserts: Fritule und Kroštule. Außerdem sollten Sie Imbriagon oder „betrunkenes Plätzchen“ probieren, ein duftendes trockenes Gebäck, das anlässlich der Feiertage nur in der Stadt Krk zubereitet wird. Zu all diesen Gerichten passt Žlahtina, ein autochthoner Weißwein. Lernen Sie, Žlahtina richtig auszusprechen, Sie werden diesen Namen sicherlich viele Male wiederholen und es genießen. Oder kaufen Sie einfach einen guten Vorrat, bevor Sie nach Hause zurückkehren.

