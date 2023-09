× Deshalb gehört Südafrika auf deine Bucket-List!

Du willst Elefanten und Löwen in freier Wildbahn sehen? Du möchtest kilometerlange Strände nur für dich allein haben? Und du hast so richtig Lust auf Abenteuer in der unberührten Natur? Dann ist Südafrika genau dein Place to be!

3.000 Kilometer Küstenlinie, eine größere Artenvielfalt als der Regenwald und eine Fläche 15-mal größer als Österreich. Kein Wunder also, dass in Südafrika eine unglaubliche Vielfalt an unvergesslichen Urlaubsmomenten auf dich wartet.

© DS ×

Dieser Moment, wenn dir die faszinierende Tierwelt den Atem raubt

In Südafrika muss man raus in die Natur. Dort warten die echten Abenteuer - und ein unglaublicher Artenreichtum. Allein im weltberühmten Krüger Nationalpark leben knapp 150 unterschiedliche Säugetierarten und rund 500 Vogelarten.

Unbeschreiblich und unvergesslich wird jener Moment, wenn dir zum ersten Mal im Leben eine Elefantenherde mit ihren Jungen in freier Wildbahn begegnet. Wenn du schlafende Löwen im Schatten der Bäume beobachtest, oder wenn du zwischen den hohen Gräsern einen eleganten Leoparden erspähst. Mit Nashorn und Büffel sind die so genannten Big Five dann komplett. An den Küsten Südafrikas erwarten dich übrigens sogar die Big Seven, denn dort gibt es auch noch Wale und den Weiße Hai.

© oe24 ×

Noch mehr tierische Begegnungen gefällig? In den staatlichen Nationalparks und den privaten Wildreservaten wirst du auf einer Safari ziemlich sicher auch Zebras, Giraffen, Affen und Antilopen begegnen. Und dann gibt’s da auch noch die sogenannten Small Five: Ameisenlöwe, Nashornkäfer, Elefantenmaus, Leopardenschildkröte und Büffelwebervogel.

Und auch die Tierwelt an den Küsten ist faszinierend, hier tummeln sich Pinguine, Delfine, Robben und seltene Meeresschildkröten.

Video zum Thema: Dieser Moment wenn dir die faszinierende Tierwelt den Atem raubt

Dieser Moment, wenn dich die Schönheit der Natur in ihren Bann zieht

Weite Ebenen, wilde und idyllische Küsten, mächtige Berge und ursprüngliche Wüsten – Südafrika bietet alles, was die Natur zu formen vermag.

© southafrica.net ×

Die Schönheit der Natur wird dich in ihren Bann ziehen: sei es mit dem atemberaubenden Blick vom Tafelberg hinunter auf Kapstadt; sei es das meeresumspülte Kap der Guten Hoffnung oder die weiten Ebenen der Karoo und der Wüste Kalahari. Einmalige Bergpanoramen bieten die Drakensberge in der Provinz KwaZulu-Natal, sowie der grüne Blyde River Canyon auf der Panorama Route in Mpumalanga. Die Garden Route wird ihrem Namen als Naturparadies mehr als gerecht, und an der Wild Coast im Eastern Cape eröffnet sich ein ungezähmtes Küstenidyll.

© southafrica.net ×

Dieser Moment, wenn du eins wirst mit den Elementen

Südafrika ist ein Land voller Abenteuer – du musst nur zugreifen und dir das passende Outdoor-Erlebnis aussuchen. Eine ganz neue Perspektive auf die Natur ermöglichen beispielsweise Canopy-¬Touren in den Baumwipfeln. Wer noch höher hinaus will, der steigt in einen Heißluftballon und schaut sich die wilde Tierwelt von oben an.

Adrenalin¬-Junkies kommen bei einem der weltweit höchsten Bungee¬-Jumps, von der Bluekrans-Brücke an der Garden Route oder beim Sprung von den Orlando Towers in Soweto voll auf ihre Kosten. Wagemutige seilen sich vom Tafelberg ab, bezwingen eine Schlucht beim Kloofing, entdecken das Sand Boarding für sich oder tauchen vor der Küste des Kaps mit den Haien.

© southafrica.net ×

Dieser Moment, wenn Gaumen, Nase, Augen und Ohren begeistert sind

Mit seinem Mix aus unterschiedlichen Kulturen und einem entspannten Lifestyle ist Südafrika ein Paradies für Kreative und Genießer. Die Bars und Restaurants in den Metropolen sind bevölkert von Menschen aus aller Welt, Galerien laden zu Vernissagen, Jazzkneipen zu energiegeladenen Konzerten und Boutiquen zeigen ihre neuesten Kollektionen bei Lounge-Musik und Szene-Drinks. Kulinarisch bietet Südafrika für jeden Geschmack den passenden Leckerbissen: von innovativer Sterneküche bis zum traditionellen Braai (Grillen).

© southafrica.net ×

Dieser Moment, wenn auch dein Geldbeutel jubelt

Geschmacks- und Einkaufserlebnisse sind gleich doppelt so schön, wenn du dir soviel mehr leisten kannst, als du gedacht hättest. Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis in Südafrika zusammen mit einem sehr vorteilhaften Wechselkurs macht das Shopping und die Restaurantbesuche zu einem unbeschwerten Erlebnis.

© Harry Cunningham ×

Dieser Moment, wenn du Helden begegnest

Südafrika besitzt eine ganz besondere Aura – hier liegen die Ursprünge der Menschheit. Mit Stolz blicken die Südafrikaner*innen auf ihre gewachsene Nation und die vielfältigen kulturellen Errungenschaften. Die Ndebele-¬Frau in Limpopo öffnet die Türen zu ihrer bunt bemalten Hütte, der afrikaanssprachige Winzer lädt in seinen Weinkeller und die Bewohner der Townships erzählen in der Shebeen, der Township-Kneipe, ihre ganz eigene Geschichte.

Nelson Mandela ist der Vater dieser Regenbogennation. Mehr als fünfzig Jahre kämpfte er für die Freiheit Südafrikas. In Soweto in Johannesburg kann man sein ehemaliges Wohnhaus besichtigen, das nur wenige Meter vom Haus eines weiteren Friedensnobelpreisträgers, Erzbischof Desmond Tutu, entfernt liegt. Beim Anblick seiner Zelle auf der ehemaligen Gefängnis¬insel Robben Island werden die düsteren Jahre der südafrikanischen Geschichte greifbar.

© southafrica.net ×

Dieser Moment, wenn Strände und Küsten dein neuer Horizont werden

Vom Atlantik im Westen bis zum Indischen Ozean im Osten beträgt die Küstenlänge rund 3.000 Kilometer. Hier finden Sonnenanbeter und Aktivurlauber unzählige Buchten, die Stranderholung mit einer Vielzahl an Attraktionen verbinden.

© southafrica.net ×

Zu den beliebtesten Stränden an der Atlantikküste um Kapstadt zählen Bantry Bay, Clifton, Camps Bay, Llandudno, Hout Bay und Noordhoek. Im mediterran angehauchten Camps Bay treffen sich die „Schönen und Reichen“ dieser Welt. Wer die raue Küste liebt, den zieht es an die West Coast, die im Frühling von einem farbenprächtigen Blumenmeer eingerahmt wird. Surfer kommen in Jeffreys Bay an der Garden Route voll auf ihre Kosten. Weiter ostwärts an der Wild Coast lassen sich unberührte Kleinode entlang der Küste ent¬decken. Die Strände KwaZulu¬Natals locken das ganze Jahr über mit subtropischen Tem¬peraturen. Besonders beliebt sind hier die Badezentren an Durbans South- und North Coast.