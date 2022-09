Erleben sie mit der israelischen Airline El Al und ReiseLust24.at den Herbst in Israel. Wandern gehört zu den besten Wegen, die vielfältige und faszinierenden Landschaften zu erkunden. Von den üppig bewachsenen Bergen im Norden bis zur weitläufigen, trockenen Wüste im Süden.

Die Natur in ihrer vollen Pracht genießen kann man auf dem Israel National Trail („Shvil Israel“ auf Hebräisch), einem Fernwanderweg, der vom Kibbuz Dan im äußersten Norden bis nach Eilat im Süden durch das gesamte Land verläuft. National Geographic hat den knapp über 1.000 km langen Trail unter die 20 epischsten Wanderrouten der Welt gewählt. Die Strecke lässt sich in 44 verschiedene Etappen aufteilen. Man kann entweder ein paar Tage hintereinander wandern, oder man unterbricht die Tour zwischendurch und erkundet nur bestimmte Streckenabschnitte.

© elal.com ×

Die besten Tipps für den Israel National Trail

Die beste Zeit für eine Wanderung auf dem Israel National Trail sind die Monate Oktober bis Mai. Im Sommer kann es schnell unerträglich heiß werden. Im Norden Israels ist das Frühjahr (Februar bis April) die beste Wandersaison, wenn die Blumen in voller Blüte stehen und noch viel Wasser durch die Flüsse und Bäche fließt. Im Süden wandert es sich im Winter besser (Dezember bis Februar), aber auch dann sollten Sie immer genug Wasser dabeihaben.

Der gesamte Trail ist gut markiert. Halten Sie unterwegs einfach nach den drei Streifen in weiß-blau-orange Ausschau. Wenn der orangefarbene Streifen oben ist, sind von Nord nach Süd unterwegs. Wenn der weiße Streifen an oberster Stelle erscheint, gehen Sie von Süden nach Norden.

Auf dem Fernwanderweg können Sie Israel in seiner vollen Pracht erleben: Berge, Bäche, Wälder, historische Stätten, Dörfer und Städte in Hülle und Fülle. Der Israel National Trail schlängelt sich durch das Obere und Untere Galiläa, führt auf den Berg Karmel, durch die Sharon-Ebene und das Hügelland der Schefela, über die Judäischen Berge, durch die Wüste Negev bis in die Arava und endet schließlich in den Bergen von Eilat. Abgesehen von den herrlichen Landschaften können Sie je nach Jahreszeit die einzigartige Natur bestaunen und sowohl einheimische Tierarten wie auch viele Zugvögel beobachten.

Packliste und Unterkünfte für den Israel National Trail

Auf einigen Streckenabschnitten gibt es genug Möglichkeiten, um Verpflegung und Wasser zu kaufen. Auf anderen Streckenabschnitten, vor allem in der Wüste, muss man alles was man braucht selbst mitbringen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie Ihr Gepäck beim Wandern auch selbst tragen müssen. Versuchen Sie also unbedingt, das Gewicht Ihres Rucksacks auf ein Minimum zu reduzieren. Energieriegel, Nüsse und Trockenfrüchte sollten Sie trotzdem immer dabeihaben, auch wenn Sie nur ein paar Stunden unterwegs sind.

Wildcampen ist verboten. Da Sie somit auf offizielle Campingplätze angewiesen sind, sollten Sie vor allem bei mehrtägigen Wanderungen Ihrer Route so planen, dass Sie den nächsten Campingplatz zu einer vernünftigen Zeit erreichen. Wenn Sie unterwegs eine Unterkunft suchen oder Beratung benötigen, können Sie sich auch an die Trail Angels wenden. Sie sind engagierte, selbstlose Privatpersonen, die in der Nähe des Israel National Trail leben, und die Reise für Wanderer sehr viel einfacher machen, indem sie beispielsweise Übernachtungsmöglichkeiten (sehr preisgünstig oder sogar kostenlos) oder Notversorgung mit Trinkwasser anbieten. Mehr zu den Trail Angels erfahren Sie hier.

Naturschutzgebiete am Israel National Trail

Schließlich finden sich ein paar der schönsten Naturschutzgebiete entlang der Strecke des Israel National Trails, deren Besuch Sie sich nicht entgehen lassen sollten, wenn Sie die israelischen Naturwunder kennenlernen möchten – dies gilt selbstverständlich auch für Nicht-Wanderer.

Naturschutzgebiet Tel Dan: Ein fesselndes Naturschutzgebiet mit üppiger Vegetation und viel Wasser. Sie können auf schattigen Wegen entlang Nahal Dan wandern, einem beständigen Fluss, der selbst im Sommer nicht austrocknet. Unterwegs kommen Sie an ein paar malerischen Teichen vorbei. Es gibt mehrere Wanderwege unterschiedlicher Länge, die längste Strecke umfasst sogar eine archäologische Ausgrabungsstätte. Die Wanderwege in Tel Dan sind für Kinderwägen und Rollstühle zugänglich.

Karmel-Park: Das Karmelgebirge ist bekannt für seine schöne Landschaft und das ausgezeichnete Wanderwegenetz. Der weitläufige Karmel-Park verbindet mehrere Naturschutzgebiete und Nationalparks, beheimatet schützende Pinienwälder, Macchia, kleine Bäche sowie prähistorische Höhlenwohnungen und kann mit wunderschönem Bergpanorama und Aussichtspunkten in Richtung Mittelmeer aufwarten.

Ramon-Krater: Der Machtesch Ramon ist der größte Erosionskrater der Welt und ein wahres Naturwunderland. Der Krater ist knapp 40 km lang und bietet einen schönen Blick auf die Wüste mit ihren Felsen, Klippen und kleinen Quellen. Zu den vielen Tierarten der Gegend gehören nubische Steinböcke, Füchse, Schakale, Wölfe, Schlangen und viele mehr. Bevor Sie den Krater auf einer Wanderung erkunden, sollten Sie das Besucherzentrum in Mitzpe Ramon besuchen, wo Sie alles über die Entwicklung des Kraters, seinen einzigartigen geologischen Aufbau und viele weitere interessante Fakten erfahren. Die angrenzende Aussichtsplattform bietet ein atemberaubendes Panorama auf den gesamten Krater und ganz in der Nähe befindet sich ein sogenannter Hai-Bar, eine Art Wüstengarten, wo Sie die einheimische Flora und Fauna aus nächster Nähe erleben können.

goisrael.com 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © goisrael.com © goisrael.com © goisrael.com © goisrael.com © goisrael.com © goisrael.com © goisrael.com © goisrael.com © goisrael.com

Über El Al

Aktuell fliegt El Al fünfmal pro Woche die Strecke Wien – Tel Aviv, ab 199 EUR Roundtrip. Die israelische Airline wurde von der IATA als eine der effizientesten Fluggesellschaften weltweit ausgezeichnet. Bei den APEX Awards wurde El Al als 5-Sterne-Airline ausgezeichnet. Sie ist in internationalen Rankings immer eine der sichersten Fluglinien der Welt und kann Bestnoten für Service, Pünktlichkeit sowie eine niedrige Gepäckverlustquote vorweisen. Berühmt ist El Al zudem für die herzliche, israelische Gastfreundschaft und die individuelle Betreuung der Fluggäste.

Die Flugzeiten ab Wien

Wien – Tel Aviv

Mo, Mi, Do, So: ab 21.35 Uhr, an 02.00 Uhr

Di: ab 10.35 Uhr, an 15.00 Uhr

Tel Aviv – Wien

Mo, Mi, Do, So: ab 17.30 Uhr, an 20.15 Uhr

Di: ab 06.40 Uhr, an 09.25 Uhr

Die Flugzeiten am München

München – Tel Aviv

Mo, Di, So: ab 10.25 Uhr, an 15.05 Uhr

Mi, Do: ab 21.30 Uhr, an 02.15 Uhr

Tel Avi – München

Mo, Di, So: ab 6.00 Uhr, an 9.15 Uhr

Mi, Do: ab 17.10 Uhr, an 20.25 Uhr

Der Winterflugplan 2022/23 ist gültig vom 30.10.2022 - 25.03.2023

Vorbehaltlich Änderungen ab Winterflugplan

HIER buchen!

Weitere Infos Allgemeine Informationen über das Reiseland Israel finden sich unter https://goisrael.com. Stets aktuelle Hinweise zu Einreise und Urlaub in Israel stehen unter https://israelsafe.com zur Verfügung.