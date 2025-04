× Lissabon: Portugals facettenreiche Hauptstadt entdecken

Lissabon bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne. Die Vielfalt der Erlebnisse reicht von historischen Sehenswürdigkeiten über kulinarische Entdeckungen bis hin zu unvergesslichen Aussichten.

Lissabon ist das angesagte Frühlingsziel. Bei der 31. Verleihung der renommierten World Travel Awards 2024 wurde Portugals Hauptstadt gleich doppelt ausgezeichnet. Erstmals erhielt Lissabon den Titel „World‘s Leading Heritage City Destination“ und wurde gleichzeitig zum zweiten Mal in Folge als „World‘s Leading City Break Destination“ geehrt. Die Vielfalt der Erlebnisse reicht von historischen Sehenswürdigkeiten über kulinarische Entdeckungen bis hin zu unvergesslichen Aussichten. Eine großartiger Hotel-Tipp ist das Martinhal Lisbon Oriente.

© Martinhal Lisbon Oriente ×

Design-Hotel

Grüne Fassaden statt Beton, einzigartiges Lichtdesign, modernes Interieur und Street Art – das Design des Stadthotels Martinhal Lisbon Oriente aus der Feder von Architekt Eduardo Capinha Lopes ist das neue Luxushideaway für Städtereisende in Portugals Hauptstadt. Fasziniert von der Architektur in Metropolen wie Singapur, Mailand oder Miami und inspiriert von Hundertwassers Vision eines „Urban Jungles“ entwickelte das Martinhal-Gründerpaar Chitra und Roman Stern im Parque das Nações ein hochmodernes und individuelles Hotelkonzept, das Architektur und Natur harmonisch verbindet.

© Martinhal Lisbon Oriente ×

Mit einem Auge fürs Detail und seiner Leidenschaft für die portugiesische Kultur erschuf der portugiesische Architekt Eduardo Capinha Lopes mit dem Martinhal Lisbon Oriente luxuriöses Wohnen auf 14 Stockwerken. Inspiriert von den begrünten Zwillingstürme Bosco Verticale von Stefano Boeri in Mailand und den Hundertwasser-Bauwerken in Wien wählte Eduardo Capinha Lopes gemeinsam mit Landschaftsarchitekt João Cerejeiro den typisch portugiesischen Olivenbaum als Hauptmerkmal für die grüne Fassade des Stadthotels. Aber auch begrünte Decken im Innenbereich schaffen eine fortlaufende Wohlfühl-Atmosphäre. Bodentiefe Fenster und gläserne Balustraden ermöglichen außerdem einen freien Blick auf den Tejo, die Vasco-da-Gama-Brücke, den Parque Cabeço das Rolas und den Rest des Parque das Nações und schaffen somit einen nahtlosen Übergang von innen nach außen.

© Martinhal Lisbon Oriente ×

Eine der größten Herausforderungen war die Gestaltung des Restaurants, denn hier sollten gemütliche Sitzecken für alle Tageszeiten entstehen. Mit indirekter Beleuchtung, ästhetischen Raumteilern und zeitlosen Möbeln entstand so ein wandelbarer Raum für jeden Anlass – ob entspanntes Frühstück, schickes Dinner oder einen Snack für zwischendurch.

Modernes Stadtviertel erkunden

Das Hotel befindet sich in Parque das Naçoes, einem wunderschönen und modernen Stadtviertel in Lissabon. Einige der Top Sehenswürdigkeiten befinden sich in unmittelbarer in der Nachbarschaft. Dazu zählt das Ozeanarium,ein gigantisches Aquarium, dass sowohl terrestrische als auch Marine Ökosysteme darstellt und die gemäßigten, tropischen und kalten Gewässer der Weltmeere repräsentiert. Der Wissenspavillon, der Kindern viele Antworten auf ihre Frage geben kann, das Casino, die Seilbahn, die atemberaubenden Ausblicke auf die Stadt und die Brücke Vasco da Gama. Nicht zu vergessen die Altice Arena und die wunderbaren Konzerte die dort stattfinden, sowie Restaurants und Shopping Möglichkeiten – alles nur wenige Gehminuten vom Martinhal Oriente entfernt. der Flughafen Lissabon ist nur 10 Minuten und die Altstadt nur 20 Minuten entfernt.

© Getty Images ×

Sehenswerte Stadtviertel

Ein Labyrinth von kleinen Gässchen präsentiert sich die Alfama, Lissabons ältester und ursprünglichster Stadtteil. Sie liegt auf einem der sieben Hügel der Stadt, zwischen dem Castelo de São Jorge und dem Tejo-Ufer. Hier entdeckt man portugiesische Kultur in einer der versteckten Bars: Den Fado. Dieser Musikstil wurde 2011 als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Einen wunderschönen Überblick und eine bessere Vorstellung von diesem Wirrwarr an Gassen und Häusern im Altstadtviertel bekommt man vom Miradouro de Santa Luzia, einer der vielen Aussichtspunkte der Stadt.

Ebenso lohnenswert ist auch der Fernblick vom Miradouro das Portas do Sol. Hier kann man das Treiben in der Alfama oder die Kreuzfahrtschiffe am Anlegeplatz beobachten. Höchster Punkt Lissabons und eines der beliebtesten Ausflugsziele ist die Burg Castelo de São Jorge. Zu diesem gelangen Besucher am besten mit der historischen Tram Nummer 28. Atemberaubend ist dort die Sicht auf das Dächermeer der Altstadt, die rote, an die Golden Gate Bridge erinnernde, Brücke Ponte 25 de Abril und die berühmte Statue Cristo do Rei. Und in Belém lockt neben dem berühmten Torre auch die Fabrica de Pastéis de Belém mit den köstlichen Vanillepudding-Törtchen. Ein Muss für Naschkatzen!