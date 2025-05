× Günstigste Pizza Italiens? Nicht in Neapel, sondern hier!

Pizza muss nicht teuer sein – zumindest nicht überall in Italien. Während die Preise im Land steigen, gibt es einen überraschenden Ort, an dem Sie noch richtig günstig und gut essen können. Und nein, es ist nicht Neapel! Wo sich ein Pizza-Zwischenstopp besonders lohnt, lesen Sie hier.

Pizza – wer liebt sie nicht? Knuspriger Boden, fruchtige Tomatensauce, zerlaufener Käse und nach Wunsch noch ein bisschen was obendrauf. Eigentlich ist dieses Nationalgericht Italiens ein Paradebeispiel für leckeres Essen mit einfachen Zutaten. Mehl, Tomaten, Mozzarella – fertig. Könnte günstig sein, sollte günstig sein … ist es aber oft nicht mehr.

Von der „Arme-Leute-Mahlzeit“ zum kleinen Luxus

Wer schon mal spontan eine Pizza in einer italienischen Stadt gegessen hat – sei es im Sitzen oder stehend, mit oder ohne Papierserviette – wird es bemerkt haben: Die Preise ziehen an. Und das ziemlich deutlich. Eine aktuelle Auswertung des italienischen Konsumforschungszentrums Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) zeigt: Für eine Pizza mit Getränk zahlt man in Italien mittlerweile durchschnittlich 12 Euro – das sind satte 18,3 Prozent mehr als noch vor sechs Jahren.

Die Gründe? Steigende Rohstoffpreise, besonders bei den Grundzutaten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa haben sich Mehl, Tomaten und Mozzarella spürbar verteuert – nicht zuletzt durch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs. Selbst einfache Steh-Pizzerien, einst das Sinnbild für gutes, günstiges Essen, müssen draufschlagen.

Die günstigste Pizza Italiens gibt’s NICHT in Neapel

Wer jetzt denkt, dass Pizza in Neapel – der Hauptstadt der Pizza – am günstigsten ist, liegt falsch. Natürlich ist sie dort köstlich. Und klar, die neapolitanische Pizza hat ihren eigenen Kultstatus. Aber der Preis? Ebenfalls gestiegen. Den Titel für die günstigste Pizza Italiens holt sich eine andere Stadt – und das völlig unerwartet. Livorno – eine toskanische Hafenstadt, bekannt für Meeresfrüchte, ehrliche Küche und eine Portion rauer Charme. Was man dort eher nicht erwarten würde: die günstigste Pizza des Landes. Doch genau so ist es. Laut der Crc-Analyse zahlt man in Livorno nur 8,75 Euro im Schnitt für eine Pizza inklusive Getränk. Und das macht einen Unterschied – vor allem, wenn man sich auf kulinarischer Italienreise befindet.

Zwischenstopp mit Geschmack

Livorno wird oft unterschätzt. Viele Touristen eilen durch, auf dem Weg zur Fähre nach Elba, Sardinien oder Korsika. Doch ein kurzer Blick in die Stadt lohnt sich – nicht wegen Instagram-Fotospots, sondern wegen echter Atmosphäre und ehrlichem Essen. Keine gestylte Altstadt, keine Show. Stattdessen: kleine Lokale, Hafenkneipen, viel Alltag. Und, wie wir nun wissen, Pizza zu einem Preis, der fast schon nostalgisch wirkt.

Wer Pizza liebt, sollte Livorno nicht nur passieren, sondern probieren