Zwischen Gipfeln, Genuss & Küstenwind

Radurlaub. Ob Gravelbiken an der Zugspitze, Flow-Trails in Leogang oder Küstentouren auf der Insel Rab – diese Destinationen bieten einzigartige Naturerlebnisse.Von Alpenpanoramen bis Adriablau – wer auf zwei Rädern Freiheit sucht, findet sie in Tirol, Salzburg und Kroatien.

Hotel Post/Lerrmoos. Ein Refugium mit Panorama-Sauna und Solepool. © Günter Standl

Bike & Kulinarik – das perfekte Duo dafür ist das Genießerhotel Post Lermoos in Tirol. Das traditionsreiche Hotel, seit über 450 Jahren im Familienbesitz, thront auf einem Logenplatz mit Blick auf die majestätische Zugspitze. Hier verschmilzt sportliche Leidenschaft mit Tiroler Gastlichkeit. Besonders beliebt ist das Gravelbiken, eine sportliche Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Die Region Außerfern gilt als Vorreiter und bietet 18 ausgewiesene Routen, die über Forstwege, Schotterpisten und Alpenpfade führen – ideal für Einsteiger wie Könner.

Nach dem Radtag warten Spa und Solepool mit Panoramablick, während Küchenchef Thomas Strasser in seiner mit drei Hauben ausgezeichneten Küche alpine Aromen neu interpretiert. Die über 1.000 Weine im Keller machen den Abend zum Genusserlebnis – der perfekte Ausklang nach einer Tour zwischen Bergluft und Abenteuerlust.

Bike-Region Leogang: 700 km Mountainbike-Strecken. © Saalfelden Leogang Touristik

Leogangs Bike-Eldorado liegt direkt vor der Hoteltür

Genussradeln. Mitten im Herzen der Bike-Region Saalfelden-Leogang, einem der größten Radgebiete Österreichs, liegt die Riederalm – ein Paradies für Biker, das keine Wünsche offenlässt. Über 700 Kilometer Mountainbike-Strecken, 480 Kilometer Talradwege und der weltbekannte Bikepark Leogang machen das Gebiet zu einem Hotspot für Adrenalinjunkies und Genießer gleichermaßen.

Ob sanfte Talrunde, knackiger Singletrail oder waghalsiger Downhill – hier findet jeder seine persönliche Linie.

Genießerhotel Riederalm liegt im Bike-Paradies Leogang. © Carmen Hutter

Nach dem sportlichen Abenteuer laden das Adults-only-Spa mit Thermal-Außenpool und Saunen zum Entspannen ein. Am Abend verwöhnt Sterne- und Haubenkoch Andreas Herbst mit kreativer Alpinküche, die Regionalität und Raffinesse verbindet – vom herzhaften Rind bis zum feinen Dessert mit Almkräutern.

Parenzana in Istrien: Radeln auf der ehemaligen Bahnstrecke. © oe24

Radeln auf historischen Spuren zwischen Triest und Porec

Istrien. Mit rund 3.500 Kilometern Radwegen ist Istrien ein Traumziel für Biker aller Leistungsstufen. Sanfte Küstenpfade, Olivenhaine und mittelalterliche Städtchen prägen die Landschaft. Besonders legendär ist die Parenzana, eine 116 Kilometer lange Strecke entlang der ehemaligen Bahnlinie zwischen Triest und Poreč. Tunnel, Viadukte und Ausblicke auf die Adria machen sie zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ob mit Mountainbike oder E-Bike – dank moderner Verleihstationen, GPS-Tracks und Werkstattservice steht unbeschwertem Fahrspaß nichts im Weg. Unterwegs locken istrische Tavernen mit Trüffelgerichten, Prosciutto und einem Glas Malvazija – das ist Radfahren mit allen Sinnen.

Radweg Kvarner Bucht: Ausgangspunkt ist das Hotel KvarnerPalace in Crikvenica. © Kvarner Palace

Insel Rab und Kvarner: Biken mit Meerblick und Kulturflair

Geschichte erradeln. Die Insel Rab begeistert nicht nur Sonnenhungrige, sondern auch Aktivurlauber. Neue Trails führen durch duftende Pinienwälder, über Felsküsten und vorbei an historischen Stätten. Der Capo Fronte-Trail verbindet Meerblick mit kulturhistorischen Entdeckungen, der Frux-Trail führt durch Reservate und geologische Formationen, während der Epario-Trail mit seinen Buchten und Trockenmauern mediterranes Flair versprüht. Ab März sind die Bedingungen ideal – milde Temperaturen, blühende Landschaften und kaum Verkehr.

Elegante Schwimmbad im Kvarner Palace Hotel in Crkvenica. © Hotel Kvarner Palace

An der Küste lockt die Kvarner Riviera mit mondänem Charme und sportlichem Reiz. Das elegante Hotel Kvarner Palace in Crikvenica, ein Belle-Époque-Juwel, bietet den perfekten Ausgangspunkt für Touren entlang der Riviera. Über 19 offizielle Routen führen durch Dörfer, Weinberge und Hügellandschaften. Besonders schön: die Strecke von Crikvenica nach Jadranovo oder die Tour nach Vrbnik auf der Insel Krk. Nach der Fahrt lädt der hoteleigene Meerwasserpool oder der feinsandige Privatstrand zum Entspannen ein.