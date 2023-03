× Mit dem Bike zum Skifahren…

…das geht nur im Frühling in den Alpen. Denn gerade jetzt ist es im Tal schon sonnig und warm genug zum Biken, während in höheren Lagen noch perfekte Bedingungen zum Skifahren herrschen. Da fällt es schwer sich zu entscheiden – musst Du auch nicht!

TOP Gründe für Urlaub im Frühling:

Angenehme Temperaturen: Es ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt Zwiebellook ade, egal ob auf dem Bike oder auf den Ski

Sonne und viel Vitamin D tanken ist jetzt ganz einfach

Allein auf der Piste: die Hauptsaison ist vorbei und die Pisten zum Teil menschenleer – perfekt für große Schwünge im Schnee

Die Tage werden länger! Das heißt, es bleibt mehr Zeit zum Radeln

Günstigere Preise in den Skigebieten

Nebensaison bedeutet auch günstigere Preise in den Hotels

Auf der Suche nach einer unkomplizierten, nachhaltigen und preiswerten Unterkunft?

Mitten in den Alpen gelegen sind die Explorer Hotels nicht nur die passende, sondern auch eine super-preiswerte Location, um aktiv in die Berge zu starten. Die lockere Atmosphäre, das moderne Design, die sportlich-aktiven Gäste und die Berge direkt vor der Haustür versprechen Urlaubsfeeling für Entdecker.

Die trendigen und nachhaltigen Passivhaus-Hotels bieten sportlich-aktiven Urlaub zum kleinen Preis und überzeugen durch Komfort sowie eine Ausstattung, die speziell auf Sportler ausgerichtet ist.

Die modernen Design-Zimmer bieten viel Platz und eine gemütliche Sitznische am Fenster mit Bergblick. Wer mag, brutzelt sich am Frühstücksbuffet sein Rührei selbst, informiert sich an den interaktiven Touchwalls über die besten Touren und Skigebiete.

Zurück aus den Bergen entspannt man am Abend im Sport Spa mit Sauna, Dampfbad und Fitnessraum. Unkompliziert, trendig und sportlich übernachten – schon ab € 49,80 p. P.

Alles da für sportliche Entdecker

In der Ski-und Bike-Area können Kurse gebucht und die besten Touren an der Wall geplant werden. Das eigene Equipment bringt man an der Werkbank mit ausreichend Werkzeug wieder auf Vordermann und verstaut es in den funktionalen und beheizten Sportlockern in der Explorer Lounge oder im hauseigenen Skikeller. Die Lounge ist nicht nur der kommunikative Mittelpunkt, sondern auch der Hotspot für alle Skiprofis.

Explorer Camps

Lerne von den Profis! Auch 2023 finden in den Explorer Hotels wieder Trailrunning-Camps und Bike-Camps statt. Ausgebildete Guides und Profis vermitteln Dir drei Tage lang ihr Wissen und teilen ihre Lieblingsstrecken mit Dir. Termine findest Du hier!

Active Deal – Frühling in den Explorer Hotels

Limitiertes Angebot gültig in allen 10 Explorer Hotels

3-6 Übernachtungen im trendigen Design-Zimmer

vitales Frühstücksbuffet mit über 70 Komponenten

Nutzung des Sport Spa mit Sauna, Dampfbad, Infrarot-Kabine, Fitnessraum und Ruhebereich

gratis WLAN im ganzen Haus

Explorer Ski / Bike Area: Explorer Wall zur Planung Deines Ski- oder Bike-Tages & Werkbank zum Fitmachen Deines Equipments

3 Nächte ab € 134,- pro Person



