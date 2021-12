Globales Netzwerk und viele Angebote

Die beliebte Fluggesellschaft bietet ihren Passagier:innen nicht nur die Reise zu über 120 weltweiten Zielen, sondern auch besten Komfort, weitreichende Sicherheit und ein preisgekröntes Inflight-Entertainment-Programm.

Im Zuge der anhaltenden Lockerung von Reisebeschränkungen rund um den Globus fliegt Emirates mit seinem Flaggschiff A380 inzwischen 25 Städte auf sechs Kontinenten an. Nach Wien fliegt der A380 täglich. Die Zahl der Destinationen soll bis Ende des Jahres auf 28 erhöht werden.

Alle Flugzeuge von Emirates garantieren den Fluggästen eine äußerst komfortable Reise. Der A380 bietet noch mehr Beinfreiheit und noch mehr Komfort. Im Dezember 2020 führte Emirates ihre ersten A380-Flugzeuge in 4-Klassen-Konfiguration mit Premium Economy ein. Gäste, die in Premium-Kabinen reisen können sich auf die beliebte Onboard Lounge, die komplett flachen Sitze in der Business Class sowie die privaten Suiten und Duschen in der First Class freuen.

Reisende können in allen Kabinen das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice auf den branchenweit größten Bildschirmen genießen. Emirates ist außerdem die erste Fluggesellschaft in der Region, die eine Partnerschaft mit HBO Max eingegangen ist, dem bevorzugten Streaming-Ziel von WarnerMedia für alle seine erfolgreichen Filme und Shows. HBO Max ist derzeit nur in den USA und Lateinamerika verfügbar.

Emirates ist mit innovativen Produkten und Dienstleistungen weiterhin führend in der Branche. So hat die Airline umfassende Sicherheitsmaßnahmen für jeden Schritt auf der Reise eingeführt. Außerdem wird das Angebot an kontaktloser Technologie und digitalen Verifizierungsmöglichkeiten weiter ausgebaut, um Passagier:innen den Zugriff zum IATA Travel Pass zu erleichtern.

Der Zeitpunkt für eine Reise nach Dubai könnte nicht besser sein – denn Besucher Dubais können die Expo 2020 genießen und während des sechsmonatigen Zeitraums des Events eine Vielzahl von Aktivitäten und Sonderangeboten erleben, mit denen das 50-jährige Jubiläum der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate gefeiert wird.

Das Programm des Events umfasst Erlebnisse für alle Altersgruppen und Interessensgebiete, darunter ein reichhaltiges Angebot an Themenwochen, Unterhaltung und Edutainment, im Rahmen dessen Kunst- und Kulturinteressierte, Feinschmecker und Technikfans bei Ausstellungen, Workshops, und Live-Shows auf ihre Kosten kommen. In den 190 Länderpavillons können andere Kulturen erkundet oder in den verschiedenen Themen- und Spezialpavillons ein Blick in die Zukunft und auf die Innovationen der Welt von morgen geworfen werden.

Emirates ist die offizielle Fluggesellschaft des Events.

Sonderangebote für die Expo 2020 Dubai

Aus über 120 Destinationen bringt Emirates Passagiere nach Dubai. Derzeit bietet Emirates neun wöchentliche Passagierflüge von Wien nach Dubai an.

Zu den zusätzlichen Emirates Sonderangeboten für die Expo 2020 Dubai zählen:



Der kostenlose Emirates Expo Tagespass:

Emirates Passagiere, die Dubai während der Weltausstellung besuchen oder Dubai als Zwischenstopp haben, erhalten für jedes bei der Airline gebuchte Flugticket einen kostenlosen Emirates Expo Day Pass. Weitere Informationen zu dieser Aktion sind hier abrufbar.

Eine Skywards-Emirates Meile pro Minute in Dubai:

Für jede Minute, die Emirates Passagiere zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 31. März 2022 in Dubai verbringen, erhalten sie eine Skywards-Meile. Das Angebot gilt für alle Emirates Flugtickets, die zwischen dem 1. August 2021 und dem 31. März 2022 für Reisen während der Expo 2020 Dubai gebucht werden. Bestehende und neue Emirates Skywards-Mitglieder, die sich vor dem 31. März 2022 für das Programm anmelden, können am Angebot teilnehmen und bis zu 5.000 Meilen sammeln.

Mehr Informationen über Emirates finden Sie hier.